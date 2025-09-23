Subastarán más de 5,000 apartamentos con alquiler estabilizado en Nueva York

Decenas de edificios de apartamentos de la ciudad de Nueva York administrados por Pinnacle Group de Joel Wiener, que albergan miles de unidades con alquiler estabilizado, estarán a la venta, después de caer en el Capítulo 11. Los edificios albergan más de 5,100 apartamentos.

Los abogados que supervisan los edificios, ubicados en Brooklyn, Queens, Manhattan y el Bronx, declararon en un expediente judicial publicado el 19 de septiembre que colocarán las propiedades para una posible subasta de quiebra y también solicitarán ofertas para una posible refinanciación.

Este acuerdo forma parte de un acuerdo con el prestamista Flagstar Bank, al que le adeuda más de $564 millones de dólares por los edificios e inició demandas de ejecución hipotecaria a principios de este año.

El acuerdo establece que cualquier transacción relativa a la totalidad o parte de los edificios “no afectará los contratos de arrendamiento vigentes de las propiedades de los deudores”. Otra condición establece que cualquier postor que ofrezca comprar o refinanciar los edificios “deberá sujetarse a los contratos de arrendamiento vigentes”.

¿Quién puede participar en la subasta de apartamentos de alquiler estabilizado?

Antes de implementar los procesos de comercialización anunciados por Pinnacle deben ser aprobados por un juez de quiebras de Nueva York. La venta en subasta finalmente serviría para resolver la disputa de Pinnacle con Flagstar, así como con los residentes de los edificios.

Para participar, la autoridad instó a los postores a presentar manifestaciones de interés no vinculantes antes del 21 de noviembre, aunque los abogados que supervisan las propiedades propusieron el 21 de diciembre como fecha límite para la presentación de ofertas.

Si el proceso obtiene la aprobación judicial como está programado, la subasta seria realizada en enero, según documentos judiciales. Para ello, los asesores de los edificios de Pinnacle contrataron a la firma de asesoría inmobiliaria Eastdil Secured, que inició el proceso de comercialización identificando y contactando a numerosos posibles postores externos, agrega el acuerdo judicial.

Las críticas contra los edificios administrados por Pinnacle

De acuerdo con Bloomberg News, inquilinos de varias propiedades de Pinnacle acusaron a la desarrolladora de actuar con lentitud o no han atendido las solicitudes para reparar filtraciones, presencia de plagas y otros problemas en sus edificios durante años.

Además, las infracciones de vivienda que la ciudad considera “inmediatamente peligrosas” en los edificios en quiebra de Pinnacle se cuadruplicaron entre 2019 y 2024, el doble que en edificios de características similares, que tienen un régimen de renta estabilizada. Este momento además coincide con el aumento de los gastos por intereses y los costos operativos de la compañía.

Sin embargo, los asesores de los edificios de Pinnacle aseguran que las solicitudes de quiebra se debieron a un fuerte aumento de las tasas de interés, al incremento de los gastos operativos a causa de la inflación y una menor recaudación de alquileres.

También culpan la entrada en vigor de una ley estatal de 2019 que restringió los aumentos de alquileres.

Sin embargo, los edificios generaron aproximadamente $84.4 millones en 2024, de acuerdo con los estados financieros presentados ante el tribunal de quiebras.

