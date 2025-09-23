Trump afirma que Ucrania puede recuperar todo el territorio ocupado por Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un giro en su postura sobre la guerra en Ucrania al asegurar este martes que Kiev puede recuperar los territorios ocupados por Rusia.

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original”, escribió Trump en una publicación en Truth Social.

El mensaje llega tras reunirse en Nueva York con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El republicano, que hasta ahora había insistido en promover un acuerdo entre Zelenski y Vladímir Putin, pareció abandonar esa línea de negociación al sostener que las fronteras previas al inicio de la invasión rusa son una “opción viable”.

“Con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable. ¿Por qué no?”, señaló.

Rusia, un “tigre de papel”

Trump fue más allá al cuestionar el desempeño de Moscú en el frente bélico: “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana. Esto no distingue a Rusia. De hecho, la hace parecer un tigre de papel”.

Trump señaló que la economía rusa enfrenta crecientes dificultades por el costo de la guerra y advirtió que esas presiones podrían volverse insostenibles para el Kremlin. Según dijo, el descontento interno aumentará a medida que los ciudadanos enfrenten largas filas para obtener combustible y otros problemas derivados del gasto militar.

“Ucrania, que tiene un gran espíritu y cada vez mejor, podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá!”, afirmó.

El mandatario concluyó deseando “lo mejor a ambos países”, aunque reafirmó el envío de material militar a la Alianza Atlántica: “Seguiremos suministrando armas a la OTAN para que esta haga lo que quiera con ellas”.

Sigue leyendo: