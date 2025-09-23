Vinícius Jr. imita a Luka Modric con salvaje golazo de trivela [Video]

Poco a poco el extremo del Real Madrid, Vinícius Jr., va camino a recuperar su mejor nivel. Tras ser suplente en par de ocasiones bajo la tutela de Xabi Alonso, el brasileño saltó a la titular este martes durante la victoria como visitante 4-1 ante Levante y anotó un golazo que recordó a los que anotaba o asistía Luka Modric cuando jugaba con los Merengues.

El Real Madrid pegó temprano en el marcador, al 28′, gracias a Vinícius, en un gol poco común para él debido a que se encontraba por la banda derecha posterior a un rebote de la defensa local.

Recibiendo un pase de Fede Valverde tras un robo de Arda Güler en tres cuartos de cancha, el habilidoso futbolista giró el cuerpo y como tantas veces exhibió Modric, de derecha lanzó un remate de tres dedos que se incrustó al fondo de las redes del Levante, con el que se abrió el marcador en el estadio Ciutat de Valencia.

VINI JR. WITH A TRIVELA GOAL 😱 pic.twitter.com/nPn72G8PBj — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2025

Tal fue el remate de sorpresivo que dejó a toda la defensa sin reacción, incluyendo al meta australiano Mathew Ryan, quien se limitó a ver como el balón pasaba inatajable a su lado.

La celebración fue aún mejor. Vinícius Jr. se acercó a un sector donde se encontraban algunos fanáticos del Real Madrid y fue directo a besar el escudo en la camiseta, poniendo fin a las especulaciones de molestias con el equipo por no estar como titular indiscutible en el nuevo proceso de Alonso.

Franco Mastantuono, otro protagonista

El argentino Franco Mastantuono fue el otro protagonista del partido, marcando su primer gol con la camiseta Merengue, en un partido donde pudo haber tenido un premio mayor con un remate que se estrelló en el horizontal.

Al 38′ Mastantuono recibió un pase en profundidad de Vinícius Jr. y luego de un regate remató de derecha al poste de Ryan para el 2-0.

18-YEAR-OLD FRANCO MASTANTUONO SCORES HIS FIRST GOAL FOR REAL MADRID 🔥 pic.twitter.com/sGL0Fl6JXR — ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2025

El tanto fue un desahogo para Mastantuono que había intentado convertir en partidos anteriores pero no había tenido fortuna de cara al arco rival.

Ya en la segunda parte Mbappé, de penal y picando la pelota a lo Panenka, cambió por gol la falta que el mismo se fabricó luego de amagar con rematar a puerta y ser barrido por el defensor Unai Elgezabal.

Minutos después, en un mano a mano, Mbappé selló su doblete para continuar como líder goleador de LaLiga española.

Con el triunfo el Real Madrid sigue con su paso perfecto en LaLiga española de la mano de Alonso, con seis triunfos en sus primeros seis encuentros, sumando 18 unidades y aumentando a cinco la diferencia con el FC Barcelona que visitará este jueves al Real Oviedo.

