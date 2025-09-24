DHS rectifica: Solo un migrante murió en el ataque a oficina de ICE en Dallas

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) corrigió este martes la información sobre el tiroteo en la oficina de ICE en Dallas, Texas, al confirmar que solo un migrante perdió la vida y no dos, como había señalado en un primer balance. Además, dos personas permanecen en estado crítico.

DHS explicó en un comunicado que el atacante también murió tras quitarse la vida. Con esta actualización, el saldo oficial del ataque queda en un migrante fallecido, dos heridos graves y la muerte el autor del tiroteo.

La rectificación llega tras varias horas de confusión, marcadas por reportes contradictorios sobre el número de víctimas. Mientras tanto, las investigaciones siguen abiertas. DHS informó que el agresor disparó desde la terraza de un edificio vecino contra una furgoneta donde se encontraban los migrantes.

En el comunicado, el DHS citó las declaraciones de la secretaria Kirsti Noem, quien culpó del atentado a la retórica contra ICE desde la “extrema izquierda”.

“Este tiroteo debe servir como una llamada de atención a la extrema izquierda de que su retórica sobre ICE tiene consecuencias. Comparar a ICE día tras día con la Gestapo nazi, la Policía Secreta y las patrullas de esclavos tiene consecuencias”, dijo Noem en el comunicado.

Otros ataques

Este episodio se suma a otros hechos violentos en Texas contra instalaciones migratorias en los últimos meses.

En julio, un tiroteo frente a un centro de detención en Alvarado dejó un policía herido y fue considerado por el Departamento de Justicia como un “ataque organizado”. Ese mismo mes, un hombre armado abrió fuego contra una sede de la Patrulla Fronteriza en McAllen, donde agentes federales lo abatieron tras un enfrentamiento que dejó un lesionado.

Según la cadena NBC, citando a fuentes de seguridad, el atacante sería Joshua Jahn, de 29 años. En la escena se recuperaron cartuchos con mensajes en tinta azul que decían “ANTI-ICE”.

El director del FBI, Kash Patel, difundió en la red X una fotografía de estas pruebas.

Las autoridades federales señalaron que aún no se ha establecido el motivo del ataque, aunque indicaron que se indaga como un hecho de violencia “selectiva”.

Sin embargo, el presidente Donald Trump, el vicepresidente J.D Vance. y otros dirigentes republicanos lo vincularon con un clima de hostilidad creciente hacia las fuerzas de seguridad.

Con información de EFE.

