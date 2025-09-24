Republicanos responsabilizan a la izquierda por tiroteo en ICE de Dallas

Tras el tiroteo que dejó dos migrantes muertos en un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, dirigentes republicanos reaccionaron señalando a la izquierda y a los demócratas por lo que califican como un clima de hostilidad contra los agentes migratorios.

Aunque las autoridades aún no han presentado un informe completo sobre los motivos del atacante, el director del FBI, Kash Patel, aseguró en redes sociales que la evidencia inicial apunta a un trasfondo “ideológico”. Entre los indicios mencionó un casquillo marcado con la inscripción “ANTI-ICE”, hallado en la escena del crimen.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que los asesinatos deben servir como advertencia: “Estos horrendos crímenes son una llamada de atención a la extrema izquierda de que su retórica sobre ICE tiene consecuencias”.

En la misma línea, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, difundió un gráfico con el mensaje “Apoyo a ICE”.

“Los demócratas deben dejar de demonizar a los heroicos hombres y mujeres de ICE que simplemente hacen su trabajo para mantener seguros a los estadounidenses”, escribió la portavoz.

El senador Ted Cruz fue uno de los más duros contra los demócratas, acusándolos de “demonizar” a los agentes migratorios. “Esto tiene que parar. La violencia con motivaciones políticas está mal. A todos los políticos que usan retórica contra ICE y CBP: ¡deténganse! Esto tiene consecuencias muy reales”, declaró.

Otros republicanos, como el líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise, expresaron condolencias por las víctimas y sus familias. “Nuestros valientes agentes de ICE arriesgan sus vidas a diario, pero siguen enfrentando una violencia sin precedentes. ¡Debe parar!”, escribió en X.

La policía de Dallas confirmó que ningún funcionario de ICE resultó herido en el ataque, que se cobró la vida de dos detenidos y dejó otro herido de gravedad. El caso ocurre en un contexto de creciente violencia política en Estados Unidos, marcado por el reciente asesinato del activista conservador Charlie Kirk y ataques contra legisladores estatales en junio.

