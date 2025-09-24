Confirman que víctimas del tiroteo en sede de ICE en Dallas son migrantes

Luego del reporte de tiroteo dentro de una oficina de campo de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, se confirmó que las víctimas baleadas son migrantes.

De acuerdo con las autoridades, un francotirador disparó a tres migrantes en total, dos de ellos recientemente reportados como muertos mientras eran conducidos a una instalación de la agencia para ser procesados en horas de la madrugada.

Se conoció que el sujeto, cuya identidad no se ha dado a conocer, disparó en la azotea mientras los agentes de ICE iban en camino a la oficina poco antes de las 7:00 a.m., hora local.

Los primeros reportes indicaron que el presunto tirador fue encontrado sin vida por una herida de bala autoinfligida.

ICE aclaró que ningún agente sufrió heridas

La portavoz de ICE, Tricia McLaughlin, aclaró a Fox News que no hubo agentes heridos, y que además algunas personas permanecen en estado crítico, aunque sin especificar cuándos son.

“Sabemos que hubo tres fallecidos, potencialmente detenidos, no agentes de ICE en este momento, que ha habido otras lesiones, y que algunos individuos están en estado crítico”, declaró McLaughlin. “Y les proporcionaremos esa información tan pronto como sea posible. En cuanto al tirador, hubo un disparo autoinfligido, y él está muerto”

Funcionarios confirman víctimas y lamentan los hechos

La secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, había confirmado el tiroteo desde su cuenta en X, señalando que hubo “múltiples heridos y muertos“, aunque sin especificar las cifras.

“Aunque aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden de ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes. Debe cesar”, apuntó la funcionaria. “Por favor, oren por las víctimas y sus familias”.

Por su parte, el vicepresidente de la nación rechazó el reciente ataque, y clamó porque termine el ataque contra las fuerzas del orden como ICE.

“El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular el ICE, debe cesar. Rezo por todos los heridos en este ataque y por sus familias”, escribió el vicepresidente JD Vance en X.

