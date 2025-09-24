El Kremlin responde a críticas de Trump y asegura que Rusia es un “oso” y no un “tigre de papel”

El Kremlin refutó este miércoles la caracterización de Rusia hecha por Donald Trump, que afirmó que era un “tigre de papel” en el contexto del conflicto ucraniano, y que en cambio, era realmente “un oso”. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, enfatizó la solidez de las fuerzas armadas rusas y el enfoque estratégico de su operación.

La controversia surgió de un mensaje de Trump en su plataforma, Social Truth, donde criticó el progreso de las tropas rusas, afirmando que “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, reduciendo a los rusos a la figura de “un tigre de papel”.

En tal sentido, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo en una entrevista con la emisora RBC que “Rusia no es en ningún caso un tigre. En general, a Rusia se le asocia con un oso. No hay osos de papel y Rusia es un auténtico oso”, declaró el funcionario.

Justifican avance lento de las fuerzas rusas

El funcionario ruso también explicó que la percepción de un avance lento se debe a una estrategia deliberada de las Fuerzas Armadas rusas. El portavoz indicó que el Ejército ruso avanza “con mucho cuidado para minimizar las bajas”, citando al presidente Vladimir Putin.

Del mismo modo, acotó que las “acciones muy sopesadas” son preferibles a la rapidez imprudente: “Es mejor extenderlas en el tiempo que darse prisa (…) y elevar el número de muertos”, destacó.

¿Qué dice Rusia sobre la capacidad ucraniana para recuperar su territorio?

Respecto a las declaraciones de Trump sobre la capacidad de Ucrania para recuperar su territorio con apoyo europeo, Peskov fue categórico. “La dinámica de lo que ocurre en el frente muestra a todos, incluso a un especialista de baja cualificación, el estado real de cosas”, expresó.

El portavoz aseguró que las tropas rusas “avanzan con seguridad en toda la línea del frente” mientras que las “Fuerzas Armadas de Ucrania sufren grandes bajas”.

Para concluir, Peskov lanzó una advertencia a quienes no buscan una solución diplomática. “Para aquellos que no quieren negociar hoy, la situación será mucho peor mañana y pasado mañana”, señaló, sugiriendo que la postura del Kremlin en futuras negociaciones se endurecerá a medida que avance el conflicto.

