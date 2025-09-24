Está en venta antigua mansión de Charlton Heston en Beverly Hills

Una casa en Beverly Hills, California, que fue construida especialmente para Charlton Heston está actualmente en venta por $10.5 millones de dólares. El actor y director fue dueño de la propiedad hasta el día de su muerte el 5 de abril de 2008.

La construcción de la casa data de 1959 y se dice que la familia de Heston no vendió la propiedad sino hasta 2016 por $12.1 millones de dólares, una cifra inferior a lo que sus actuales dueños esperan recibir.

Aunque el precio actual del mercado es inferior al de la venta de 2016, ‘Mansion Global’ explica que su actual dueño la compró apenas el año pasado por $7.8 millones de dólares, lo que quiere decir que sí espera recibir ganancias.

En el listado, disponible en la página web de Carolwood Estates, asgura que “esta histórica finca, que en su día fue el hogar de una leyenda de Hollywood y fue diseñada originalmente por el arquitecto William S. Beckett, presenta una oportunidad increíble”.

La casa principal está distribuida en siete dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. También hay una casa para huéspedes que puede ser adaptada según las necesidades del comprador.

La intención de su actual dueño era hacer una reforma y para eso contrató al estudio de arquitectura Woods + Dangaran y Olson Kundig, pero no logró desarrollar en totalidad el proyecto.

El comprador también tendrá acceso a esos planes y, según el agente encargado de la venta, “esta es una oportunidad única para restaurar una de las fincas arquitectónicas más icónicas de Los Ángeles”.

La propiedad también incluye amplios espacios al aire libre para disfrutar con familiares o amigos. Se puede resaltar su piscina y su cancha de tenis.

