Incorporan trenes ‘super express’ entre Grand Central en Manhattan y el norte de Nueva York

Los viajes en tren entre Grand Central Station en Manhattan y Poughkeepsie, una localidad del Valle Hudson, al norte de Nueva York, ahora serán más rápidos. Y si usted viaja regularmente por este sistema de transporte entre la Gran Manzana y otras localidades fuera de la ciudad, preste atención a los nuevos horarios. Desde este otoño se anuncian nuevos horarios.

Este ajuste al servicio es relevante para miles de neoyorquinos que viven en localidades al norte de Nueva York, pero trabajan todos los días, o algunos días de la semana en la Gran Manzana.

Este martes, la gobernadora Kathy Hochul anunció la puesta en servicio de “super express” más rápidos en la línea Hudson y la ciudad de Nueva York, del sistema Metro-North de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), que entrará en vigor el domingo 5 de octubre.

Las primeras máquinas “super express” operarán el lunes 6 de octubre

Los viajes entre Poughkeepsie y la ciudad de Nueva York ahora durarán menos de 90 minutos.

“Estos nuevos trenes ahorrarán a los viajeros casi 15 minutos de viaje diarios, lo que les permitirá recuperar más de una hora semanal de su valioso tiempo. Esto es solo el comienzo. Se sigue trabajando para implementar aún más mejoras en el servicio a lo largo de la línea, mejorando la confiabilidad y agilizando aún más los viajes por el Valle del Hudson”, informó Hochul.

El tiempo de viaje para un trayecto regular entre Poughkeepsie y Grand Central puede ser de hasta 115 minutos, dependiendo del número de paradas. Ahora se reducen los tiempos del trayecto hasta en 7 minutos, en comparación con los horarios actuales de los trenes super expresos, y hasta en 20 minutos por trayecto en comparación con los trenes regulares.

Cambios en los horarios de Metro-North

El MTA anuncia nuevos horarios en algunas rutas y el regreso de los trenes “Leaf Peeper”, que ofrecen un servicio adicional para los clientes que planean disfrutar del follaje otoñal en el Valle del Hudson, y rutas extras para Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.

Se han realizado pequeños ajustes en los horarios de salida en toda la red para adaptarlos a los proyectos de infraestructura en curso y las obras rutinarias de las vías.

Los clientes pueden consultar los nuevos horarios en línea o usar la aplicación TrainTime para obtener información sobre los viajes. Este cambio de horario estará vigente desde el 5 de octubre de 2025 hasta la primavera del próximo año.

Línea Hudson

Además de las mejoras en los tiempos de viaje, regresa el servicio adicional de fin de semana, para quienes deseen visitar el pintoresco Valle del Río Hudson.

Entre el 5 de octubre y el 9 de noviembre, cinco trenes adicionales circularán entre Grand Central, Beacon y Poughkeepsie, los sábados y domingos.

La incorporación de las nuevas y potentes locomotoras diésel-eléctricas Siemens Charger, que se unieron a la flota de Metro-North para el servicio de pasajeros esta semana, contribuirá a que los viajes en la Línea Hudson y en toda la red sean más rápidos y además ecológicos.

Detalles del ‘super express’: