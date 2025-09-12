¡Pérdidas millonarias! MTA reporta $1,000 millones por evasión de tarifas

En 2024, la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA) reportó pérdidas por $1,000 millones de dólares por evasión de tarifas y peajes, un factor importante que impide al organismo mejorar la calidad en el servicio y salir de su crisis financiera persistente. Ante la gravedad, la autoridad implementó esfuerzos de manera reciente que indican, hacia finales de este año, un cambio positivo para revertir esta problemática.

De acuerdo con un estudio de la Comisión de Presupuesto Ciudadano (CBC por sus siglas en inglés), en 2024, la MTA perdió aproximadamente $568 millones de dólares por el no pago de tarifas de autobús y otros $350 millones por el impago de tarifas del Metro. También señala que se perdieron al menos $46 millones en boletos de tren de cercanías sin pagar y al menos $51 millones de dólares en peajes de puentes y túneles sin pagar.

“Estas pérdidas”, según el reporte, “desvían dinero que la agencia podría utilizar para mejorar el servicio o financiar obras de capital y complican los esfuerzos para cerrar una brecha presupuestaria operativa estructural de aproximadamente “800 millones de dólares”.

Una razón para que el transporte de Nueva York no mejore

Ante la gravedad de estos números, a partir de finales del año pasado las autoridades establecieron una serie de cambios operativos que reportaron disminuciones en la evasión de tarifas de manera consistente y el número de pasajeros aumentó.

De continuar esta tendencia, la autoridad estima que las pérdidas totales por evasión en 2025 se reducirían a aproximadamente $900 millones, por lo que la MTA reconoció que, aunque la evasión de tarifas continúa como un problema financiero importante, los esfuerzos están dando resultados.

“Estamos de acuerdo con el informe de que la evasión de tarifas es un problema existencial que no solo perjudica el tema financiero de la MTA, sino también viola el espíritu de respeto mutuo y juego limpio que hace de Nueva York una gran ciudad y una gran comunidad”, dijo el director financiero de la MTA, Jai Patel, en un comunicado.

“En los últimos años, hemos logrado avances importantes. En general, la evasión del pago del Metro ha disminuido un 29% este año, y en las estaciones con guardias de seguridad, un 36%”, añadió Patel. Mientras que Las tasas de evasión en los autobuses también han disminuido en todos los trimestres desde el segundo trimestre de 2024, a pesar del aumento de pasajeros.

Además, las citaciones civiles aumentaron de 13,607 casos en el tercer trimestre de 2021 a un máximo de 38,422 en el tercer trimestre de 2024 antes de disminuir a 29,046 en el primer trimestre de 2025. Los arrestos aumentaron de 655 en el cuarto trimestre de 2022 a 4,092 en el primer trimestre de 2025.

La estrategia para combatir la evasión de tarifas

Para combatir estas irregularidades, la MTA también amplió el despliegue de sus equipos de inspección de autobuses para “erradicar la evasión y los grafitis ilegales”. También modificó el diseño de las estaciones, “retrasando la salida del autobús y modificando los torniquetes” para dificultar la evasión de pasajeros.

Pero el trabajo por hacer todavía es importante, ya que, según el informe: en 2024, se evadieron aproximadamente 330 billetes de metro y 710 billetes de autobús cada minuto. Por ello CBC recomendó a la MTA a acelerar la implementación de nuevas puertas de pago y un sistema de prueba de pago, así como publicar sistemáticamente datos sobre su progreso en esta tarea.

También recomendó a la MTA “evaluar la relación coste-efectividad y considerar la expansión de Fair Fares NYC”, un programa que reduce los costos de transporte para los neoyorquinos de bajos ingresos.

