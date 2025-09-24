Netflix evalúa un live-action de “Guardianes de la Noche”, tras el éxito de “Demon Slayer”

Cuando en 2019 se estrenó la primera temporada de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba” en Japón, pocos podrían haber anticipado el fenómeno global que se desataría. Seis años después, una de sus películas relacionadas con la serie se ha convertido en el largometraje japonés más taquillero de la historia.

El éxito de la franquicia no solo se mide en cifras, sino en su influencia cultural. Desde su debut, “Kimetsu no Yaiba” ha logrado cautivar a audiencias de todas las edades, tanto en Japón como internacionalmente. La historia de Tanjiro y Nezuko ha trascendido el formato de anime para convertirse en un referente del entretenimiento global.

El fenómeno de “Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba” – “La fortaleza infinita”, secuela animada de la cuarta temporada, ha generado interés en la industria del cine y el streaming. Entre las compañías más atentas se encuentra Netflix, que ve en esta saga una nueva oportunidad para consolidar su catálogo con contenido de alto rendimiento.

Netflix apuesta por un live-action

Según el insider Daniel Richtman, Netflix estaría acelerando el desarrollo de una adaptación live-action de “Guardianes de la noche”. La decisión responde a los resultados extraordinarios de la tercera película, cuyos ingresos habrían confirmado el potencial comercial de la franquicia y convertido el proyecto en una prioridad para la plataforma.

Mientras tanto, la película continúa rompiendo récords en taquilla. Con $555 millones de dólares recaudados en apenas dos semanas, se ha convertido en el anime más taquillero de todos los tiempos. En países como España y Estados Unidos, ha establecido marcas históricas para la industria.

El impacto de “La fortaleza infinita” va más allá de los números. Se trata de la película japonesa más taquillera de la historia, un hito que refuerza la relevancia cultural de la franquicia. Esta producción marca el inicio de una trilogía que adaptará un arco crucial del manga original, prometiendo mantener el interés de los fanáticos durante los próximos años.

La estrategia de Netflix refleja un enfoque similar al que utilizó con “One Piece”, apostando por contenido que ya cuenta con una base sólida de seguidores. La compañía busca combinar la popularidad del anime con la producción de calidad cinematográfica, asegurando que el live-action cumpla con las expectativas de los fans.

El éxito de “Kimetsu no Yaiba” demuestra cómo una franquicia puede evolucionar y expandirse más allá de su formato original. Entre anime, cine y futuras adaptaciones en acción real, la saga se consolida como un fenómeno global capaz de atraer audiencias diversas, redefiniendo la manera en que las historias japonesas se consumen en todo el mundo.

Con récords históricos, una trilogía en desarrollo y planes de expansión por parte de Netflix, “Guardianes de la noche” se mantiene como una de las franquicias más vigentes y rentables del entretenimiento contemporáneo, marcando un antes y un después en la industria del anime y el cine internacional.