Ordenan arresto de Anderson, el brasileño campeón con Manchester United, por impago de $193,000 dólares de manutención

Anderson Luis de Abreu Oliveira fue múltiple campeón con el Manchester United de Sir Alex Ferguson en la Premier League de Inglaterra. Sin embargo, ahora estaría cerca de ir a prisión por el impago de $190,000 dólares correspondientes a la manutención de sus dos hijos.

La noticia se conoció gracias a que el 6º Juzgado de Familia de Porto Alegre, Brasil emitió una orden el pasado 3 de septiembre de ido al impago de pensión alimenticia. Sin embargo, se hizo público esta semana.

En Brasil, al igual que en varios países de Sudamérica, existe una sanción legal de cárcel para los padres que se atrasen en el pago de la pensión alimenticia obligatoria a sus hijos.

La ley establece que el detenido tiene plazo de tres días para acordar con el juez el pago de la deuda; probar que intentó hacerlo o demostrar que no tiene capacidad para hacerlo.

Ante el incumplimiento del pago de la manutención, el tribunal dicta una condena de 30 días de prisión. Ese es, precisamente, el caso de Anderson. El juez que emitió la orden estipuló que, si Anderson no realiza el pago exigido, será arrestado.

Mientras tanto, Anderson guarda silencio. Su abogado, Julio Cezar Coitinho Jr., se limitó a confirmar que el caso involucra a menores, y que por orden judicial no puede revelar más información.

No ha sido el único problema legal del exjugador en Brasil. En noviembre de 2021, Anderson fue investigado por el Ministerio Público de Río Grande do Sul por presunta participación en una red de lavado de dinero a través de criptomonedas.

Se le vinculó con una transferencia de $6.5 millones de dólares entre Brasil y el extranjero. Aunque negó haber cometido delitos, admitió haber trabajado con criptomonedas.

Anderson no es el único futbolista brasileño con este tipo de problema ante la justicia. Hace algunos días un tribunal en Brasil dictó orden de arresto contra Douglas Costa por el impago de $93,000 dólares de manutención.

Otros dos futbolistas lo han vivido recientemente. Thiago Carleto Alves, exlateral izquierdo del Valencia entre 2008 y 2010; y Jô, exdelantero en clubes como Corinthians y Atlético Mineiro.

Anderson: del Manchester United al retiro silencioso

Anderson Luis de Abreu Oliveira fue una de las grandes promesas del fútbol brasileño en los años 2000. Nació en Porto Alegre, debutó profesionalmente con Gremio a los 16 años.

En 2006, fichó por el FC Porto, donde ganó la liga portuguesa, la Copa y la Supercopa en apenas una temporada. En 2007 dio el salto al Manchester United por $30 millones de dólares bajo la dirección de Sir Alex Ferguson.

Durante su etapa en Old Trafford, Anderson vivió sus años más gloriosos. Ganó la Champions League en 2008, cuatro títulos de Premier League, dos Copas de la Liga, un Mundial de Clubes y dos Community Shields.

Fue nombrado Golden Boy en 2008, reconocimiento al mejor jugador joven de Europa. Sin embargo, las lesiones comenzaron a marcar su carrera, especialmente una fractura de pierna sufrida en Porto que nunca terminó de superar del todo.

En 2014 fue cedido a la Fiorentina, pero su paso por Italia fue breve y sin brillo. Regresó a Brasil para jugar con Internacional y luego con Coritiba, sin recuperar el nivel que lo llevó a la élite. Cerró su carrera en Turquía, con el Adana Demirspor, en la segunda división, donde se retiró oficialmente en 2019.

Con la selección brasileña, Anderson debutó en 2007 y disputó ocho partidos con la absoluta. Fue parte del equipo que ganó la Copa América ese mismo año y también obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008.



