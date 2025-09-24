Óscar de la Hoya recomienda a Canelo Álvarez cambiar de entrenador

El resultado de la pelea entre Canelo y Crawford ha generado un debate sobre el futuro del boxeador mexicano. A pesar de ser uno de los pugilistas más exitosos y dominantes de su generación, su reciente actuación ha levantado sospechas sobre si su estilo ha evolucionado en la dirección correcta.

El exboxeador y actual promotor, Óscar de la Hoya, considera que la respuesta está en un cambio radical en su esquina.

De la Hoya, con su vasta experiencia en el ring y en el negocio, analizó la pelea y llegó a la conclusión de que la falta de fluidez en el boxeo de Canelo es un problema que requiere de una nueva dirección. Para el “Golden Boy”, la clave está en el entrenamiento y en la mentalidad que lo acompaña.

La audaz propuesta de De la Hoya

En sus declaraciones, Óscar de la Hoya no se limitó a señalar el problema, sino que ofreció una solución que ha sorprendido a propios y extraños.

La sugerencia de que el rival histórico de Canelo, Floyd Mayweather Jr., pudiera ser representado por su propio padre, es un golpe de efecto mediático.

De la Hoya explicó que un cambio de entrenador podría revitalizar el boxeo de Canelo. Su propuesta se centra en una figura que pueda reintroducir el movimiento y la velocidad en el estilo del mexicano. El promotor fue directo al proponer a Floyd Mayweather Sr., considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, por su énfasis en la defensa y el juego de piernas.

Floyd Mayweather Sr. Crédito: AP

El promotor incluso se atrevió a soñar con el potencial que tendría Canelo con un entrenador como Mayweather Sr.: “Estoy seguro de que Floyd Sr. podría convertir a Canelo en un luchador y no en un boxeador. Le enseñaría a usar los pies, a no ser tan robótico.”

¿Quién es el entrenador actual de Canelo?

La sugerencia de Óscar de la Hoya apunta directamente a la relación más longeva y exitosa de Canelo Álvarez. Desde sus inicios, el entrenador del campeón mexicano ha sido Eddy Reynoso.

Reynoso, hijo del también entrenador ‘Chepo’ Reynoso, es el arquitecto detrás de la carrera de Canelo. Lo ha entrenado desde que era un adolescente en Guadalajara y ha sido su guía a lo largo de su impresionante ascenso.

No solo es su entrenador, sino también su mánager y un amigo cercano, con una relación que trasciende el ámbito profesional. Juntos, formaron el ‘Canelo Team’, y han conseguido múltiples campeonatos mundiales en diferentes divisiones, consolidándose como la dupla más exitosa del boxeo en los últimos años.

Sigue leyendo:

Óscar de la Hoya afirma que Terence Crawford no es mejor que Mayweather

Eddie Hearn asegura que “es imposible” que Canelo Álvarez pida la revancha a Terence Crawford

