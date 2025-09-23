Óscar De la Hoya afirma que Terence Crawford no es mejor que Mayweather  

El reconocido promotor de boxeo y antiguo campeón mundial, Óscar de la Hoya, decidió pronunciarse nuevamente sobre el combate que protagonizaron el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el estadounidense Terence Crawford en la ciudad de Las Vegas, duelo en el que este último se convirtió en el nuevo campeón indiscutido de los pesos súper medianos.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para FightHype, el “Golden Boy” fue categórico al asegurar que Terence Crawford no ha logrado superar la carrera de su compatriota Floyd Mayweather a pesar de todos los logros que ha alcanzado en las diferentes divisiones en las que ha participado.

A su criterio, el ya retirado peleador estadounidense sigue estando un paso por arriba de Crawford a pesar que ambos poseen un registro invicto dentro de este deporte de contacto; esto al considerar que logró vencer a los mejores de su generación y que llegó a la cifra de los 50 triunfos de forma invicta.

“Debo diferir porque Floyd Mayweather se burló de Canelo, literalmente lo manipuló en el ring, no recibió un solo golpe. Crawford, sí, es más un peleador-boxeador. Mayweather es más un boxeador. Pero tengo que disentir, creo que Mayweather es mucho más superior que Crawford”, expresó.

La visión crítica de Óscar De la Hoya no es casual debido a que durante años estuvo en primera fila como promotor del Canelo Álvarez y también se enfrentó en carne propia a Mayweather en una pelea recordada por su alto nivel técnico. Esa doble perspectiva le otorga autoridad a la hora de evaluar a las grandes figuras del boxeo contemporáneo.

Al profundizar en su análisis, el titular de Golden Boy Promotions insistió en que la diferencia entre ambos radica en los fundamentos del deporte y por ese motivo considera que Mayweather está mucho más por encima de él.

“No solo porque me venció y fue una pelea cerrada, o porque estuve en el ring con él. Sino porque realmente siento que técnicamente Mayweather es un mejor peleador”, resaltó el antiguo campeón mundial en sus declaraciones.

El legado respalda su punto debido a que Floyd Mayweather terminó invicto, con una reputación de maestro defensivo y estratega, considerado por muchos como el mejor de su era.

Por su parte, Terence Crawford sigue activo y sumando logros, ya con títulos indiscutidos en tres categorías y con rivales de alto calibre en su historial. Sin embargo, para De la Hoya, la grandeza del nacido en Omaha todavía no alcanza a eclipsar lo que Mayweather construyó dentro del cuadrilátero.

