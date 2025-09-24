window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Al menos tres personas resultan baleadas en oficina de campo de ICE en Dallas

El director interino de ICE afirmó que podría tratarse de un francotirador, aunque no se conoce si el sospechoso fue precisado

Confirman que el sospechoso murió tras aparentemente haberse disparado.

Confirman que el sospechoso murió tras aparentemente haberse disparado. Crédito: Chris Pizzello (referencial) | AP

Avatar de Jerald Jiménez

Por  Jerald Jiménez

Un tiroteo fue reportado este miércoles en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas, en horas de la mañana.

La información fue confirmada por el director interino de ICE, Todd Lyons a CNN, quien apuntó que podría tratarse de un francotirador.

Entretanto, el funcionario afirmó que el tirador murió tras aparentemente haberse disparado.

Noticia en desarrollo

En esta nota

ICE Dallas
Trending
Contenido Patrocinado
Trending