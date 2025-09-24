Al menos tres personas resultan baleadas en oficina de campo de ICE en Dallas
El director interino de ICE afirmó que podría tratarse de un francotirador, aunque no se conoce si el sospechoso fue precisado
Un tiroteo fue reportado este miércoles en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas, en horas de la mañana.
La información fue confirmada por el director interino de ICE, Todd Lyons a CNN, quien apuntó que podría tratarse de un francotirador.
Entretanto, el funcionario afirmó que el tirador murió tras aparentemente haberse disparado.
Noticia en desarrollo
