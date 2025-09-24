Al menos tres personas resultan baleadas en oficina de campo de ICE en Dallas

Un tiroteo fue reportado este miércoles en una oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas, Texas, en horas de la mañana.

La información fue confirmada por el director interino de ICE, Todd Lyons a CNN, quien apuntó que podría tratarse de un francotirador.

Entretanto, el funcionario afirmó que el tirador murió tras aparentemente haberse disparado.

Noticia en desarrollo