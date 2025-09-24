Revelan mensaje “anti ICE” en los casquillos de bala del presunto tirador de la oficina en Dallas

Luego del trágico ataque en una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas que dejó dos muertos y un herido en estado crítico, la agencia reveló inquietantes mensajes en los casquillos de bala contra la institución, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado.

En tal sentido, la secretaria del DHS, Kristi Noem, confirmó que el ataque fue impulsado por la aversión a la agencia: “Este ataque vil fue motivado por el odio a ICE”, señaló la funcionaria en un comunicado.

​​La secretaria también hizo un llamado a la responsabilidad en el discurso público, advirtiendo sobre las consecuencias de la retórica extremista.

“Durante meses, hemos estado advirtiendo a los políticos y a los medios de comunicación que bajaran el tono de su retórica sobre las fuerzas del orden de ICE antes de que alguien muriera. Este tiroteo debe servir como una llamada de atención para la extrema izquierda de que su retórica sobre ICE tiene consecuencias”, señaló. Además, recordó que los oficiales de ICE son “padres y madres, hijos e hijas” que buscan “hacer nuestras comunidades más seguras”.

​Los disparos se efectuaron aproximadamente a las 7:00 a.m., hora local, y alcanzaron una furgoneta dentro del área de seguridad del edificio.

En total, tres personas detenidas que se encontraban en el vehículo fueron impactadas por los proyectiles. Dos de ellas fallecieron, mientras que la tercera permanece hospitalizada en estado crítico. El sospechoso , cuya identidad no se conoce, fue hallado sin vida con una herida de bala autoinfligida en el lugar.

Sigue leyendo:

– DHS reporta que 1.6 millones de migrantes se autodeportaron de EE.UU. en ocho meses

– Migrante hispano denunció que ICE retuvo a su hija autista para presionarlo a entregarse

– Muere otro mexicano bajo custodia de ICE en Los Ángeles

​​