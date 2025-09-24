Violet, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, ofreció contundente discurso desde la ONU

Violet Affleck, hija de los actores Ben Affleck y Jennifer Garner, ofreció un enérgico y contundente discurso en las Naciones Unidas para defender el uso de las mascarillas en público tras la pandemia del covid-19, que confinó al mundo en 2020.

Violet, quien cursa estudios superiores en la Universidad de Yale, se ha destacado públicamente por su activismo social y por defender sus ideales. La hija de los famosos actores asistió a la sede de las Naciones Unidad en Nueva York para participar en el evento Healthy Indoor Air: A Global Call to Action (Aire interior saludable: un llamado mundial a la acción.

“Líderes de todos los ámbitos nos dicen que somos el futuro. Pero en lo que respecta a la pandemia actual, nos están robando el presente ante nuestros ojos”, expresó Affleck en la sesión.

La activista cuestionó el “ritmo implacable” de la vuelta a la normalidad luego de la pandemia. Violet Affleck defiende el hecho de que la pandemia del covid-19 continúa y que es necesario el uso de mascarillas en espacios públicos para evitar la propagación.

“Es una negligencia de primer orden mirar a los niños a los ojos y decirles: ‘Sabíamos cómo protegerlos, pero no lo hicimos’. Para los adultos, el ritmo implacable de la ‘vuelta a la normalidad’, ignorando, minimizando y ocultando tanto la prevalencia de la transmisión aérea como la amenaza del Covid persistente, se manifestó en una serie de decisiones”, explicó Violet de manera enérgica.

La joven activista señala la poca información que existe sobre la reinfección del covid-19 y los riesgos que significa para la salud.

“Esto es lo que sabemos sobre el SARS-CoV-2. Se transmite por el aire, flotando y permaneciendo en él. Una sola infección puede causar daños incapacitantes en casi todas las células del cuerpo, desde el cerebro y el corazón hasta los nervios y los vasos sanguíneos”, explicó Violet. “”Cada infección posterior aumenta el riesgo de Covid persistente y pone en mayor peligro a quienes ya la padecen. Lo que desconocemos es qué efectos produce reinfectar a los niños una y otra vez sin una posible cura desde el día de su nacimiento. Estamos a punto de descubrirlo“, dijo.

Violet Affleck exigió el año pasado el uso de medidas de bioseguridad en espacios gubernamentales durante un discurso ante la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles.

Sigue leyendo:

Tom Holland retomará las grabaciones de ‘Spider-Man’ la próxima semana

Jimmy Kimmel regresa a su programa con emotivo discurso

A$AP Rocky se sincera sobre el tercer embarazo de Rihanna