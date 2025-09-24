Zion Williamson sorprende con su nuevo físico en el inicio de temporada de los Pelicans

La temporada de los New Orleans Pelicans comienza con una imagen que los aficionados habían esperado durante años: un Zion Williamson más delgado, en forma y motivado.

Durante el Media Day de la NBA, la estrella de la franquicia no solo sorprendió con un físico renovado, sino que también compartió detalles sobre el estricto régimen de acondicionamiento que lo tiene en su mejor momento en mucho tiempo.

“No me he sentido así desde la universidad, desde el instituto”, aseguró Williamson. “Donde puedo entrar a un gimnasio y simplemente me siento bien”.

Desde que fue elegido como la primera selección del Draft 2019, la carrera del ala-pívot ha estado marcada por lesiones y dudas en torno a su peso. En cinco campañas de NBA, solo ha disputado 214 de los 472 partidos posibles, incluyendo la temporada 2021-22 en la que no jugó un solo minuto.

El panorama cambió este verano con la llegada de Joe Dumars como vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto y de Troy Weaver como gerente general. Ambos establecieron un nuevo estándar de responsabilidad dentro del equipo. Según Zion, esas primeras reuniones marcaron un antes y un después: “Me han acogido. Solo les dije: ‘No los voy a decepcionar'”, declaró.

El cambio físico de Williamson es producto de un programa de entrenamiento “variado y desafiante”, diseñado por el director de rendimiento del equipo, Daniel Bove. El plan combina sesiones de boxeo, ejercicios de campo al estilo fútbol americano y rutinas enfocadas en movilidad y resistencia. Zion reconoció que este enfoque ha transformado la manera en la que se siente al entrar en cancha.

