8 empleos que pagan más de $30 la hora y en donde faltan trabajadores

Ocho empleos en EE.UU. superan los $30 por hora y están en alta demanda, desde la salud hasta las ventas y las relaciones públicas

Con $66.38 dólares por hora como promedio, los gerentes de ventas se ubican entre los empleos mejor pagados.  Crédito: fizkes | Shutterstock

Por  Raúl Rodríguez Cota

En un mercado laboral donde muchos buscan estabilidad y buenos ingresos, hay profesiones que ofrecen salarios competitivos de más de $30 dólares por hora y que además enfrentan una alta demanda de personal.

Desde la salud hasta las relaciones públicas, estos empleos representan oportunidades atractivas para quienes buscan un cambio de carrera o nuevas opciones profesionales.

1. Asistentes quirúrgicos

Con un salario promedio de $30.04 dólares por hora, los asistentes quirúrgicos son clave en los quirófanos.

Para ejercer se requiere un certificado, un grado asociado o haber completado un programa especializado.

La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) proyecta un crecimiento del 5% en esta ocupación hasta 2034.

2. Especialistas en relaciones públicas

Con $33.55 dólares por hora como ingreso promedio, los especialistas en relaciones públicas ayudan a construir y mantener la imagen de empresas y clientes. Además, organizan eventos y gestionan campañas de comunicación.

La mayoría de los empleadores exige una licenciatura.

Se espera un aumento del 5% en la disponibilidad de estos puestos, lo que equivale a 15,000 nuevas vacantes hacia 2034.

3. Inspectores de incendios

Encargados de detectar riesgos y verificar el cumplimiento de normas, los inspectores de incendios ganan en promedio $36.29 dólares por hora.

El requisito mínimo suele ser un diploma de secundaria y capacitación técnica.

La demanda crecerá 6% hacia 2034.

4. Especialistas en recursos humanos

Con un promedio de $35.05 dólares por hora, los especialistas en recursos humanos se enfocan en reclutar, entrevistar y seleccionar candidatos.

La BLS calcula un aumento del 6% en esta área, lo que representará 58,400 nuevas plazas cada año hasta 2034.

5. Tecnólogos en radiología

Los tecnólogos en radiología, responsables de realizar radiografías y tomografías, reciben un salario medio de $37.97 dólares por hora.

Generalmente se requiere un título asociado y certificación profesional.

Se proyecta un crecimiento del 5%, lo que significa 12,900 empleos adicionales en la próxima década.

6. Enfermeros registrados

Esta profesión, que requiere licenciatura, ofrece un ingreso promedio de $45 dólares por hora, es decir, alrededor de $93,600 dólares anuales.

Los enfermeros registrados brindan atención médica directa y educación en salud a pacientes en hospitales y centros de cuidado.

Su demanda crecerá un 5% en los próximos años.

7. Gerentes de proyectos

Con un ingreso medio de $48.44 dólares por hora, los gerentes de proyectos son necesarios en prácticamente todos los sectores.

Su labor consiste en coordinar recursos, supervisar tiempos y asegurar resultados.

Se espera que el área crezca un 6% en la próxima década.

8. Gerentes de ventas

Con $66.38 dólares por hora como promedio, los gerentes de ventas se ubican entre los empleos mejor pagados.

Generalmente se requiere licenciatura y experiencia previa en ventas.

Estos profesionales supervisan equipos, diseñan estrategias y gestionan la entrega de productos y servicios.

La BLS estima un crecimiento del 5%, con 29,000 vacantes adicionales en los próximos nueve años.

