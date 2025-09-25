Aaron Judge a las puertas de una hazaña nunca vista en 70 años

El Yankee Stadium se ha acostumbrado a presenciar la grandeza de Aaron Judge, pero lo que el slugger está a punto de conseguir trascendería la espectacularidad de un jonrón; se trata de una doble corona ofensiva que desafía la lógica del juego moderno.

Con la temporada regular llegando a su fin, Judge no solo ha asegurado otra campaña de más de 50 jonrones (actualmente con 51), sino que también lidera la Liga Americana en promedio de bateo. Es esta combinación de potencia y contacto lo que lo acerca a un récord de longevidad histórica.

La doble corona: un club con solo dos miembros

Lograr ser el líder en jonrones y promedio de bateo en la misma temporada es extremadamente raro. Añadir el componente de superar los 50 jonrones convierte esta hazaña en algo casi inalcanzable.

Aaron Judge ya es uno de los máximos jonroneros de los Yankees. Crédito: AP

Judge está cerca de unirse a un club que, hasta el momento, solo incluye a dos de los gigantes más grandes que han jugado en las Mayores:

Jimmie Foxx: Lo consiguió en 1938. Mickey Mantle: Repitió la proeza en 1956.

Desde la hazaña de Mantle hace 69 años (casi siete décadas), ningún otro jugador ha podido combinar estos dos hitos ofensivos. Esto subraya el nivel de dominio que ha exhibido Judge en una era donde los lanzadores son especialistas en strikeouts y las defensivas están diseñadas para minimizar los extrabases.

El capitán de los Yankees, a sus 33 años, ha demostrado madurez y una paciencia incomparable en el plato. Si logra mantener su liderato en promedio de bateo en los juegos restantes, no solo escribirá un nuevo capítulo en la historia de los Yankees, sino que pondrá su nombre junto al de dos inmortales del béisbol.

