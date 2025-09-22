Aaron Judge ya no sería favorito para ganar el MVP de la Liga Americana

El dominio de Aaron Judge como candidato al premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana podría estar en riesgo luego que informaciones dieran como ganador y favorito al catcher de Seattle Mariners, Cal Raleigh.

De acuerdo a informaciones y reportes del periodista especializado de MLB, Mark Feinsand, este conversó con casi la mitad de ejecutivos de los equipos y contrario a lo que se pensara el favoritismo lo tiene Raleigh por encima de Judge, ganador del MVP en 2024.

Feinsand afirmó en su artículo que conversó con al menos 14 ejecutivos de las Grandes Ligas y que entre ellos, la mayoría se decantó por Raleigh como triunfador del galardón.

La mayoría de ellos puso a Raleigh por encima de Judge por el hecho de que el Juez ha lidiado con molestias físicas que lo han relegado al puesto de bateador designado, mientras que el receptor ha destacado tanto a la ofensiva como a la defensiva, llegando a manejar de manera competitiva la rotación de los Mariners.

“Judge parecía estar llevándose el premio con ventaja cuando una lesión de codo frenó su temporada a finales de julio. Solo se perdió 10 partidos antes de regresar como bateador designado, y aunque recientemente volvió a jugar en el jardín derecho a tiempo parcial, sus 55 partidos como bateador designado podrían influir en la decisión de los votantes”, explicó Feinsand a MLB.

En cuanto a los directivos, la votación dejó como el nuevo rey del bateo a Raleigh, pero por muy poco. Los ejecutivos eligieron siete veces al jugador de Seattle mientras que el capitán de los mulos quedó con seis votos.

El voto restante eligió empate, en una situación que solo ocurrió una vez en la historia cuando en 1979 Keith Hernandez y Willie Stargell recibieron la misma cantidad de puntos en el MVP de la Liga Nacional.

Dependerá en parte de las estadísticas para conocer al nuevo Jugador Más Valioso. Al momento de esta publicación Raleigh es líder de la Liga Americana con 56 jonrones, amenazando la marca implantada por Judge en 2022 en la Liga Americana. Además, acumula 118 impulsadas y 139 hits, aunque ostenta un average regular de .246.

Por su parte, Judge es líder de la Liga Americana en departamentos como promedio ofensivo (.327), WAR (8.6), boletos (116), porcentaje de embasado (.452), además de haber conectado 48 jonrones, 168 hits y 104 carreras impulsadas.

Con seis juegos restantes en el calendario se espera que el destino de Yankees y Mariners también influya en las votaciones al MVP, con los del Bronx y los de Seattle peleando un cupo por el liderato divisional y el comodín

