Adolescente se declaró culpable de ataque a exfuncionario de DOGE en Washington

Un adolescente de 15 años se declaró culpable de intento de robo y de agredir a Edward Coristine, extrabajador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos, atacado a principios de agosto en Washington D.C. El robo y agresión motivó al presidente Donald Trump a asumir el control federal de la policía de la capital.

El menor admitió ante un juzgado de Washington haber participado en el intento de robo de un vehículo y en la golpiza contra Coristine, conocido como “Big Balls”, el pasado 3 de agosto en el noroeste de la ciudad.

Según reportes, la Fiscalía indicó que el adolescente había estado involucrado en un incidente menor antes de participar en el ataque.

El joven fue atacado por 10 adolescentes

La agresión contra el joven trabajador DOGE fue ejecutado por 10 menores de edad cerca de Dupont Circle alrededor de las 3:00 de la madrugada, reportó la policía. Los oficiales arrestaron a dos jóvenes de 15 años que intentaban huir del lugar. Un iPhone 16 valorado en $1,000 dólares fue reportado como robado durante el incidente.

Este agresivo robo provocó una rápida reacción del presidente Trump, quien compartió una fotografía de Coristine ensangrentado y calificó la situación delictiva en la capital como “fuera de control”. El mandatario exigió una reforma legal para que los menores que lo atacaron pudieran ser procesados ​​como adultos.

Una semana después, tomó el control federal de la policía de Washington, desplegando decenas de agentes de distintas dependencias, entre ellas el Servicio de Inmigración y Aduanas y el Buró Federal de Investigaciones, así como centenares de miembros de la Guardia Nacional.

Senado aprobó reforma para juzgar a menores como adultos

La condena que enfrentará el adolescente, cuya identidad no fue revelada, aún no se conoce públicamente.

Sin embargo, la semana pasada el Senado aprobó una reforma para que los menores de 14 y 15 años involucrados en crímenes violentos en D.C. sean juzgados como adultos.

Con información de EFE

