Anna Kournikova, pareja de Enrique Iglesias, presume su embarazo en Miami

La exestrella del tenis y pareja del cantante Enrique Iglesias, Anna Kournikova, fue captada esta semana en Miami mostrando su avanzado embarazo durante una salida de compras en donde la rusa, de 44 años, estuvo acompañada únicamente por su hijo Nicholas, de 7 años, con quien caminaba de la mano.

Para la ocasión, Kournikova eligió un look cómodo y discreto: un suéter negro holgado y leggings oscuros, atuendo que no impidió que se evidenciara su estado de gestación. Ni Enrique Iglesias ni las otras dos hijas de la pareja, Lucy, gemela de Nicholas, y Mary, de 5 años, estuvieron presentes.

Aunque ni la extenista ni el intérprete español han confirmado públicamente la noticia de su cuarto hijo, las imágenes difundidas confirmar los rumores que circulaban desde agosto, cuando Anna fue vista con un atuendo deportivo que dejaba entrever una incipiente pancita.

Fuentes cercanas a la revista ¡HOLA! aseguran que la pareja está “muy ilusionada” con la llegada del nuevo integrante de la familia, un acontecimiento que reforzará aún más la relación de más de dos décadas que han mantenido en la discreción y lejos del ojo público.

La historia de amor entre Enrique Iglesias y Anna Kournikova comenzó en 2001, cuando coincidieron en la grabación del videoclip de “Escape”. Desde entonces, ambos han preferido mantener un bajo perfil mediático, compartiendo algunos destellos de su vida privada.

Enrique, de 49 años, ha reconocido en varias ocasiones que la paternidad transformó sus prioridades.

“Estoy en plan relax, en casa, con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio, verlos crecer… Cada día que pasa crece rapidísimo y quiero disfrutar”, declaró en los pasados 40 Music Awards Santander.

Anna Kournikova y Enrique Iglesias son considerados como una de las parejas más estables y reservadas de la farándula desde hace más de 20 años.

