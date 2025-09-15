Polémica en Alemania por el apoyo de un jugador del Borussia Dortmund a Charlie Kirk tras su asesinato

Las consecuencias del asesinato al influencer MAGA Charlie Kirk han llegado hasta el fútbol alemán. El mediocampista del Borussia Dortmund, Félix Nmecha ha estado en el ojo del huracán luego de mostrar su apoyo al activista estadounidense tras conocerse la noticia de su muerte.

Nmecha, que tiene más de 245,000 seguidores en Instagram, posteó una foto de Kirk en blanco y negro en sus stories con un mensaje de despedida a Charlie Kirk. “Que el señor de la familia Kirk con especial gracia en este momento. Jesús es el verdadero camino hacia la paz y el amor”, indicó.

Posteriormente, la eliminó y en otra publicación, que Nmecha volvió a borrar, la estrella del BVB escribió: “Jesús es el camino, la verdad y la vida. Celebrar el asesinato de un padre de dos hijos y esposo, un hombre que defiende pacíficamente sus convicciones y valores, es realmente malvado y muestra cuánto necesitamos realmente a Jesucristo. Que Dios muestre gracia y abra sus ojos y corazones en el nombre de Jesús”.

Imagine getting publicly disciplined by your employer for posting this… pic.twitter.com/0GdmyFD7vD — Visegrád 24 (@visegrad24) September 14, 2025

Knallharter und menschenverachtender Rassismus. Felix Nmecha feiert Charlie Kirk als „man, who stands for his beliefs and values“. Wie lange will sich der BVB das eigentlich noch anschauen? pic.twitter.com/fRyaQURSgu — Philipp Köster (@philippkoester) September 11, 2025

Revuelo por apoyo a Charlie Kirk

El mediocampista del Borussia Dortmund tuvo que salir públicamente a explicar la intención de sus publicaciones en apoyo a Charlie Kirk, quien era una figura con posturas conservadoras y que muchas veces generaban polémica.

“Basándome en las reacciones a mi publicación anterior, me gustaría aclarar esto: con mis declaraciones quería expresar mis condolencias a la doliente familia y transmitir el mensaje de que el odio y la violencia nunca serán la solución”, expresó.

“”Diferenciales puntos de vista y opiniones políticas están perfectamente bien, porque yo tampoco estoy de acuerdo con una serie de cosas que Charlie Kirk representa. No olvidemos que un prójimo fue brutalmente asesinado ante los ojos de su esposa y sus dos hijos pequeños. Creo que, independientemente de la política, es humano expresar sus condolencias y que esto no debe ser condenado. Que el amor siga vivo”, concluyó.

Según el diario alemán Bild, no es la primera vez que Nmecha genera polémica por sus publicaciones de Instagram. En 2023 compartió publicaciones cristianas en Instagram y fueron calificadas como “homofóbicas”.

Charlie Kirk fue asesinado el miércoles de la semana pasado en un acto público en la Universidad del Valle de Utah, el comentarista conservador recibió un disparo en el cuello. A través de las redes sociales circularon videos del atentado desde distintos ángulos.

Las imágenes muestran el momento en el que Kirk, sentado bajo una carpa con el logo del “American Comeback Tour”, se desploma tras escucharse un disparo.

El responsable del asesinato fue arrestado días después. Se trata de un joven de 22 años identificado como Tyler Robinson e hijo de exsheriff que lo entregó a las autoridades tras enterarse del hecho.



