Locutores de New York Mets criticaron al jugador de Chicago Cubs, Matt Shaw, por dejar de jugar para asistir al memorial de Charlie Kirk

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha conmocionado también al deporte en Estados Unidos. Gary Cohen y Todd Zeile, locutores de New York Mets, han estado en ojo del huracán de la opinión pública por criticar al jugador de Chicago Cubs, Matt Shaw, quien se ausentó de un partido para asistir al memorial del influencer MAGA.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete AQUÍ

El pasado martes por la noche, durante el encuentro entre Mets y Cubs, Cohen y Zeile criticaron a Shaw en plena transmisión en vivo de SNY durante un turno al bate del tercera base.

Los locutores calificaron la decisión de Matt de ausentarse del encuentro del pasado domingo ante Cincinnati Reds como “extraña” y sin precedentes.

“No quiero hablar de nada de la política, pero la idea de dejar a tu equipo en medio de una carrera por cualquier razón que no sea una emergencia familiar, realmente me parece extraña”, dijo Cohen.

“Es inusual, creo que no tiene precedentes al menos desde mi experiencia como jugador, y creo que lo hizo un poco más inusual que no se revelara hasta después de que se llegó a la emisión porque se pensaba que estaba en el dugout y tal vez disponible, y no lo estaba, y así es como se reveló”, dijo Zeile.

Gary Cohen wasn't sold on the way the Cubs and Matt Shaw handled his absence to attend Charlie Kirk's memorial.



"I don't want to talk about any of the politics of it, but the thought of leaving your team in the middle of a race for any reason other than a family emergency,… pic.twitter.com/D5av7DMJyg — Awful Announcing (@awfulannouncing) September 24, 2025

Los comentarios de Cohen y Zeile generaron un alud de interacción en redes sociales como X. Los internautas se mostraron indignados ante las opiniones de los locutores.

Matt Shaw habla sobre su amistad con Charlie Kirk

El novato de Chicago Cubs, Matt Shaw, decidió perderse el encuentro de su equipo el pasado domingo ante Cincinnati Reds para asistir al servicio memorial del activista conservador en Arizona.

Posteriormente, el tercera base explicó antes de abrir la serie ante los Mets, que tenía una amistad cercana con el activista que fue asesinado el pasado 10 de septiembre en la Universidad del Valle de Utah.

“Mi conexión con Charlie fue a través de nuestra fe (…) y eso es algo que me impulsa todos los días, la razón por la que puedo hacer lo que hago todos los días, y eso es algo por lo que estoy extremadamente agradecido”, declaró para el Chicago Sun Times.

Shaw agregó que su amistad con Kirk tuvo su origen la temporada pasada, ya que eran vecinos del mismo complejo de apartamentos en Arizona. Esto generó que comenzaran a tener más contacto y cercanía.

El pelotero también reveló que sufrió una profunda tristeza al enterarse del asesinato. “Cuando eso sucedió, muchas emociones se apoderaron de mí (…) no preveía que eso sucediera. No sé cómo describir todo lo que pasó, cómo me sentía, pero diré que estaba llorando bastante bien. Será algo que recordaré toda mi vida”, describió.



Sigue leyendo:

· Polémica en Alemania por el apoyo de un jugador del Borussia Dortmund a Charlie Kirk tras su asesinato

· Novato de Chicago Cubs, Matt Shaw, se perdió partido de la MLB por asistir al memorial de Charlie Kirk

· Reconocido cantante italiano compara a Jannik Sinner con Hitler y alude al caso de Charlie Kirk