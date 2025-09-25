David Zepeda defiende el trabajo de los reporteros de entretenimiento

David Zepeda aprovechó para destacar el trabajo periodístico que realizan todos aquellos reporteros de la fuente de entretenimiento, y las declaraciones se registran luego de toda la controversia que ha venido presentándose tras que Ricardo Pérez (Susana Zabaleta) y su compañero se burlaran en “La Cotorrisa” de este tipo de labor, lo que ha generado diferencias.

El destacado actor, que hace poco tuvo algunas diferencias con reporteros tras decirles que su imagen estaba “desgastada”, aprovechó para aclarar el valor que los periodistas representan para quienes integran este mundo: “Ustedes son personas muy trabajadoras, con una gran capacidad y una gran sensibilidad, por eso están donde están”.

Zepeda mencionó que si cada una de las destacadas televisoras los tiene a ellos como representación de su canal, es porque consideran que tienen las cualidades adecuadas para salir a la calle y representarlos: “Por eso, empresas tan importantes los tienen siendo un enlace sumamente importante entre el artista y el público”.

Sin embargo, para el novio de Susana Zabaleta, el trabajo que realizan los periodistas no sería digno, mientras que para el actor, estos son una pieza fundamental, ya que a través de los reporteros es que se puede llegar con mayor información a sus fanáticos. También aclara que son “sumamente valiosos, inteligentes y capaces”, aunque la cantante hasta el momento no ha emitido su opinión directa sobre este tipo de trabajo.

“Evidentemente, gracias a ustedes nosotros damos la información de lo que está sucediendo, y no solo cuando los necesitamos: cuando hacemos un lanzamiento de un proyecto, de un disco, de una obra de teatro, ahí sí es importante mantener una buena relación”, dijo durante su encuentro con los medios de comunicación.

El mexicano considera que aquí hay un valor que no se ha tomado en cuenta y que consiste en no traspasar la línea de los abusos, dado que una persona puede durar horas esperando conseguir la información para poder llevarla hasta el cliente para el que trabaja, y donde el profesionalismo siempre está presente.

“El respeto es fundamental. Ustedes merecen siempre mi respeto y mi admiración; siempre están pendientes de la nota, trabajan más de 20 horas en ocasiones”, añadió antes de finalizar su intervención.

Sigue leyendo:

· David Zepeda defiende su carrera tras cuestionamiento de su imagen “desgastada”

· David Zepeda aclara si tuvo o no un amorío con Irina Baeva

· David Zepeda recuerda sus difíciles orígenes: ‘Había días en los que no tenía para comer’