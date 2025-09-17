David Zepeda defiende su carrera tras cuestionamiento de su imagen “desgastada”

David Zepeda está ocupando los principales titulares del mundo del entretenimiento dado que estalló contra un reportero que hizo referencia a su presunta imagen “desgastada” a sus 51 años. El mexicano no se sintió a gusto con la interrogante que le hicieron, ya que se había mantenido alejado de la televisión durante varios años, razón por la cual no entendió la pregunta del periodista.

“Te cuento, hermano, antes de hacer la telenovela AMar estuve dos años sin hacer telenovelas. Posteriormente, vino AMar y después hice una actuación especial en Los Hilos del Pasado, la cual disfruté enormemente. Y viene un nuevo proyecto“, explicó el también abogado, quien el próximo 19 de septiembre cumplirá 52 años.

Zepeda no se quedó de brazos cruzados y aprovechó para hacerle una referencia al reportero debido a que considera que también podría decir lo mismo de él, ya que lo único que hace en este tipo de encuentros es preguntar, pero resulta ser normal porque es parte de su labor diaria y si se encuentra ahí es porque el canal de televisión para el cual trabaja confía en su talento y por eso los representa en la calle.

“Es como si yo te preguntara cuando tú llegas aquí que estás muy desgastado, porque siempre te encuentro aquí haciéndome preguntas. Ese es tu trabajo y si una empresa confía en ti es porque lo haces muy bien”, fue el comentario que le hizo saber David.

Sin embargo, no quiso terminar su intervención sin antes hablar del trabajo que hace un especialista en el área de la salud, por ello considera que sería absurdo mencionarle a un médico que nuevamente está realizando un procedimiento quirúrgico, dado que fue una persona que estudió justamente para hacer eso cada día de su vida.

Zepeda no pudo evitar sentir incomodidad por el trabajo que hace con tanto amor y que refleja buenos números en las telenovelas en las que logra participar: “Un doctor opera constantemente, no vas a ir con un doctor y dices, ‘Otra vez este doctor está operando.‘ A ese se dedica, es especialista en eso. En mi caso, gracias a Dios por el público que en los proyectos en los que participo tienen buena audiencia”, añadió.

