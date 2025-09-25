Jake Paul insiste en querer subir al ring con Canelo Álvarez: “Sería una de las peleas más grandes del boxeo”

El boxeo tiene una nueva dinámica, y Jake Paul sigue siendo la figura central de la controversia y las grandes bolsas. A pesar de que su próxima pelea contra Gervonta Davis el 14 de noviembre acapara los titulares, el ex YouTuber convertido en peleador profesional ya está pensando en su siguiente golpe de efecto: enfrentar al mismísimo Canelo Álvarez.

La derrota de Canelo ante Terence Crawford no ha disuadido a Paul, sino que parece haber avivado su deseo de subir al ring contra el legendario mexicano. Para Paul, la posibilidad de pelear con la estrella libra por libra es mucho más que un sueño ambicioso; es un plan de negocios que, según él, generaría números históricos.

El púgil de 28 años fue enfático al ser consultado sobre si el reciente revés de Canelo lo hacía menos atractivo como rival. “Sí, 100 por ciento”, respondió Paul en declaraciones para The Ring.

El peso de un enfrentamiento entre dos figuras tan mediáticas no es subestimado por Paul, quien considera que el cruce de ambos nombres trasciende lo deportivo.

“Esa es una de las peleas más grandes que se pueden hacer en el boxeo”, declaró Paul, subrayando el enorme potencial de taquilla y rating que tendría el evento.

La estrategia de Paul es clara: primero debe superar a un boxeador de élite como Gervonta Davis para validar su estatus. Si logra salir victorioso de ese compromiso, el siguiente paso lógico, y el más lucrativo, será buscar a Canelo.

“Después de que derrote a este tipo [Gervonta Davis], Canelo está en la lista seguro”, sentenció Paul, enviando un mensaje directo a su próximo oponente y, de paso, al mismo Álvarez, recordándole que sigue siendo un objetivo principal para el “Problem Child”.

