Eddy Reynoso habló sobre el futuro de Canelo Álvarez: “Por lo pronto, descansaremos”

El entrenador personal de Saúl “Canelo” Álvarez, Eddy Reynoso, habló este miércoles sobre lo que vendrá en el futuro para el pugilista mexicano luego de haber sufrido el pasado sábado la tercera derrota en su carrera de la mano de Terence Crawford.

A través de una publicación en redes sociales, Reynoso expresó su punto de vista sobre la derrota de Canelo Álvarez ante Crawford, así como también descartando un retiro inmediato, aunque sí aseguró que tomarán una merecida pausa antes de continuar.

“Solo los grandes enfrentan la derrota de frente, por la puerta grande y no por la de atrás. Ésta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre. Por lo pronto, descansaremos y nos tomaremos el tiempo necesario para analizar los errores y hacer los ajustes que tengamos que hacer”, explicó el líder del Canelo Team.

Han sido muchos los que en redes sociales han criticado a Canelo Álvarez por un supuesto declive y una derrota que perjudica su legado. Pero para Reynoso, lo que ha logrado el Tapatío es irrepetible, en especial en representación de todo México.

“Saúl Álvarez va más allá del boxeador: Saúl Álvarez es y será uno de los mexicanos que vino a cambiar la mentalidad de muchos; vino a demostrar que un mexicano es capaz de lograr todo lo que se proponga, dentro y fuera de su patria. Mexicanos, sintámonos orgullosos de este hombre que tantas satisfacciones nos ha dado”, añadió.

Canelo Álvarez junto a Eddie Reynoso ahora se dedicarán a trabajar en la que será su tercera pelea bajo el contrato con el jeque Turki Al-Sheikh, que hasta el momento no tiene ni rival ni fecha definida, solo conociendo que volverán al ring en 2026.

Sigue leyendo: