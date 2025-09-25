Pánico por balacera durante robo a policías de la ONU en Penn Station de Nueva York: un herido

Una agente de la Policía de Nueva York fuera de servicio disparó a un sospechoso ayer durante un intento de robo a ella y su esposo en la estación ferroviaria Penn en Midtown West de Manhattan.

Las autoridades informaron que una mujer y su esposo -ambos policías trabajando en la actual 80va Asamblea General de la ONU-, estaban subiendo a un tren LIRR entre las vías 18 y 19 alrededor de las 7 p.m. del miércoles cuando el sospechoso intentó robar al hombre, sin saber que era un agente del Departamento de Policía de Nueva York fuera de servicio.

El sospechoso terminó en una pelea con el oficial, y fue entonces cuando su esposa, también agente del NYPD fuera de servicio, sacó su arma y le disparó en el brazo y el estómago. El tiroteo causó una gran conmoción en un tren lleno de pasajeros con destino a Ronkonkoma, quienes observaron atónitos cómo la policía atendía al sospechoso, que sangraba en medio del andén. Fue trasladado al Hospital Bellevue en condición estable. Nadie más resultó herido, acotó ABC News. Long Island Rail Road (LIRR) es el sistema de transporte suburbano más grande del país.

Las autoridades policiales informaron que la pareja se dirigía a casa en el momento del incidente tras haber trabajado durante el día en la ONU. El sospechoso no identificado de 32 años es residente de un albergue de Brooklyn, ya tenía cinco arrestos previos no confidenciales, principalmente por agresión y amenazas, incluyendo una ocurrida el mes pasado.

Previamente, la noche el martes, otro policía que estaba asignado a la Asamblea General de la ONU fue empujado a las vías del Metro durante una aparente disputa con un hombre sin hogar en una estación del East Village de Manhattan. Horas antes había sucedido otro incidente violento en la estación de buses Port Authority en Manhattan, donde una mujer fue detenida como sospechosa de apuñalar a una trabajadora de Greyhound en una taquilla.

Un reciente estudio privado, analizando data del Departamento de Transporte (DOT) de 2021-2023, determinó que el estado Nueva York tiene el transporte público más peligroso del país.