Premios Juventud 2025: Los mejores atuendos de la alfombra azul

La ciudad de Panamá se convirtió este jueves 25 de septiembre en el epicentro de la música y el entretenimiento latino cuando el Figali Convention Center abrió sus puertas para celebrar la edición número 22 de los Premios Juventud.

El evento, que es uno de los más esperados, reunirá a cantantes, actores e influencers de todo el continente en una noche llena de ritmo, glamour y celebración cultural bajo la conducción de las presentadoras Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.

Durante el evento, varias figuras de la música latina como Marc Anthony, Farruko, Maluma, Xavi, Grupo Firme, Sech, Natti Natasha y Willie Colón, entre otros, actuarán en la entrega de premios.

Previamente, como cada año, la alfombra azul, que ya es una tradición, volvió a ser la pasarela perfecta para que las estrellas desplegaran su elegancia, creatividad y estilo único, en uno de los momentos más esperados por el público.

Aquí te presentamos algunos de los looks más destacados de la alfombra azul de Premios Juventud 2025.

Haz click en las publicaciones

Clarisa Molina

Nadia Ferreira

Natti Natasha

Yeri Mua

Kenia Os

Maluma y su pareja Susana Gómez

Angélica Rivera

Camilo

Brianda Deyanara

Carlos Vives

Lola Índigo

Grupo Firme

Alex Fernández

