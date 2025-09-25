Premios Juventud 2025: Los mejores atuendos de la alfombra azul
La alfombra azul de Premios Juventud volvió a ser la pasarela perfecta para que las estrellas desplegaran su elegancia, creatividad y estilo único
La ciudad de Panamá se convirtió este jueves 25 de septiembre en el epicentro de la música y el entretenimiento latino cuando el Figali Convention Center abrió sus puertas para celebrar la edición número 22 de los Premios Juventud.
El evento, que es uno de los más esperados, reunirá a cantantes, actores e influencers de todo el continente en una noche llena de ritmo, glamour y celebración cultural bajo la conducción de las presentadoras Clarissa Molina, Alejandra Espinoza y Nadia Ferreira.
Durante el evento, varias figuras de la música latina como Marc Anthony, Farruko, Maluma, Xavi, Grupo Firme, Sech, Natti Natasha y Willie Colón, entre otros, actuarán en la entrega de premios.
Previamente, como cada año, la alfombra azul, que ya es una tradición, volvió a ser la pasarela perfecta para que las estrellas desplegaran su elegancia, creatividad y estilo único, en uno de los momentos más esperados por el público.
Aquí te presentamos algunos de los looks más destacados de la alfombra azul de Premios Juventud 2025.
Haz click en las publicaciones
Clarisa Molina
Nadia Ferreira
Natti Natasha
Yeri Mua
Kenia Os
Maluma y su pareja Susana Gómez
Angélica Rivera
Camilo
Brianda Deyanara
Carlos Vives
Lola Índigo
Grupo Firme
Alex Fernández
