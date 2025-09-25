Pequeño detalle de la vestimenta de Raúl de Molina causa controversia en Panamá

Raúl de Molina está en Panamá por Premios Juventud 2025, que se celebran esta noche en el Centro de Convenciones Amador, en Ciudad de Panamá. Sin embargo, un pequeño detalle le ha valido una gran cantidad de críticas en contra.

Todo se debe a que el conductor del programa El Gordo y la Flaca usó un sombrero que muchos dicen que no es típico de la cultura del país.

“¿Parece que estoy en un safari o estoy en Panamá?”, preguntó el cubano-estadounidense en el video que compartieron en el show de entretenimiento de la cadena Univision.

El sombrero de Raúl de Molina causa controversia en redes

Ante la interrogante, hubo muchos mensajes en los que le aclararon al conductor de TV que no llevaba el accesorio correcto, si quería rendir honor a la nación.

“¿Le has dicho jungla a Panamá?”, “Préstenle un sombrero pintado y camisilla guaniqueña, trajes autóctonos de Panamá”, “Con todo respeto, ese no es el nombre típico de Panamá, ese sombrero que tiene el presentador se llama Panamá, pero no es el sombrero típico”, le escribieron.

Otros mensajes que se leyeron fueron: “Alguien que haga camisas y sombreros que le regale uno, por favor”, “Señores, ese sombrero no es típico panameño. Sombrero Panamá es de Ecuador”.

Este pequeño detalle ha hecho que muchos panameños aclaren que el sombrero que llevaba no los representaba y por eso algunos le pidieron que se asesorara mejor.

Pese a esta controversia, a Raúl de Molina se le ha visto disfrutar del país junto a su esposa Mía y también con el equipo de El Gordo y la Flaca. En una reciente publicación, habló de lo sorprendido que quedó al ver cómo está el país, pero sobre todo por el recibimiento que le ha dado la gente.

“En Panamá celebrando Premios Juventud. Regresando después de casi 35 años y viendo todo lo que ha crecido y como nos ama el público”, dijo para acompañar un carrusel de fotos en el que mostró varios momentos especiales de su viaje.

