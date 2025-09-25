Puertorriqueño Francisco Lindor consigue histórico 30-30 en triunfo clave de Mets por el Comodín

La lucha por los boletos del Comodín están que arden en las Grandes Ligas y este sentido los New York Mets consiguieron un importante triunfo 8-5 ante los Chicago Cubs en el mítico Wrigley Field.

El campocorto puertorriqueño Francisco Lindor se voló la cerca en la tercera entrada para convertirse en miembro del selecto club con 30 cuadrangulares y 30 bases robadas en una misma campaña de MLB.

La victoria le permitió al equipo de Queens mantener una ventaja de un juego sobre los Rojos en el tercer Comodín de la Liga Nacional. Los D-backs, con su derrota contra los Dodgers, cayeron a dos juegos con tres por jugarse.

Francisco Lindor en selecta lista en 2025

Cuando el puertorriqueño Francisco Lindor se voló la cerca en la tercera entrada del partido de sus Mets contra los Cachorros el jueves en el Wrigley Field, fue un cuadrangular impactante tanto para Nueva York como para las Grandes Ligas en general.

Lindor se convirtió en el quinto jugador en llegar a 30 bambinazos y 30 estafadas esta campaña, la mayor cantidad en la historia de MLB.

Francisco Lindor and Juan Soto join an exclusive club of teammates:



1996: Dante Bichette and Ellis Burks, Rockies

1987: Howard Johnson and Darryl Strawberry, Mets pic.twitter.com/AXfznVraaw — MLB (@MLB) September 26, 2025

El boricua se integró a su compañero dominicano Juan Soto, Corbin Carroll, Jazz Chisholm Jr. y el quisqueyano José Ramírez en el club 30-30 este año. Soto probablemente es el miembro que genera mayor sorpresa, teniendo en cuenta que jamás se había robado más de 12 bases en una campaña, pero acumuló 36 este año.

Es apenas la tercera vez que dos compañeros registraron una temporada de dicha clase, con Lindor y Soto integrándose a Dante Bichette y Ellis Burks de los Rockies en 1996, más Howard Johnson y Darryl Strawberry de los Mets en 1987.

