Roger Clemens reacciona al veredicto contra el hombre que intentó matar a Trump

Ryan Wesley Routh fue el hombre que por unos pocos centímetros casi mata al presidente Donald Trump. Tras conocerse que fue declarado culpable de todos los cargos que se le imputaban, la leyenda de la MLB, Roger Clemens, reaccionó y ofreció su opinión al respecto.

Fue en una entrevista para el programa ‘The Will Cain Show’ de Fox News, donde Clemens fue cuestionado sobre este asunto debido a su cercanía y claro apoyo a Trump.

“Solo respira hondo”, dijo Clemens. “Todavía sacudo la cabeza desde hace poco cuando, en Pensilvania, dejaron entrar a un loco en un mitin con un buscador de golf. Quiero decir, solo sacudo la cabeza con estas cosas. Como, ¿por qué vas a un mitin con un buscador de golf?”, complementó.

“Cuando jugamos al golf con él la última vez en Virginia, el presidente golpeó la pelota maravillosamente, pero es un poco intenso cuando tienes 30 carritos de golf, y tienes equipos SWAT y el Servicio Secreto a tu alrededor (…) yo lo amo. La razón por la que voté por él es porque no tiene tonterías, sentido común y no tiene sentido. Me encanta eso de él”, describió.

Posteriormente, Clemens se metió más en política y envió un mensaje a los detractores del presidente Trump, invitándolos a desear que le vaya bien durante su mandato.

“No voté por Obama, pero una vez que se convirtió en nuestro presidente, estaba alentando a que hiciera algo bueno por nosotros, y así es como siempre siento que la gente debería unirse”, dijo Clemens.

Roger Clemens y Donald Trump mantienen una relación de amistad que se remonta al menos a los años posteriores al retiro del lanzador, en 2007. Trump ha sido un defensor público y constante de Clemens, especialmente en su cruzada por ingresar al Salón de la Fama del Béisbol.

El presidente ha elogiado repetidamente los logros del exlanzador, siete premios Cy Young, 354 victorias, dos anillos de Serie Mundial, y ha insistido en que las acusaciones de dopaje que lo han marginado de Cooperstown carecen de fundamento.



