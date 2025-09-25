Sabrina Carpenter pagó casi $10 millones de dólares por un ático en Nueva York

La nueva estrella pop Sabrina Carpenter ya ha comenzado a crear su propia y envidiable cartera de bienes raíces. Recientemente, se ha informado que la cantante pagó casi $10 millones de dólares por un ático dúplex en Tribeca, Nueva York.

Esta propiedad entró originalmente al mercado de bienes raíces en diciembre del año pasado por $15 millones de dólares, pero la falta de interesados hizo que su precio se fuera rebajando hasta llegar a los $10.5 millones de dólares. Se dice que Carpenter consiguió una rebaja aún mayor.

La vendedora de la propiedad fue Cassandra Grey, quien compró la residencia en 2022 por $10.8 millones de dólares.

Aunque la agente de bienes raíces encargada de la transacción borró la propiedad de sus redes sociales, se sabe que el ático tiene una extensión de 2,900 pies cuadrados distribuidos en dos plantas con tres dormitorios, tres baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La propiedad está ubicada dentro del edificio 108 Leonard, el cual fue convertido en edificio residencial en 2018 por Elad Group. Antes de eso, la estructura era sede de Life Insurance Co..

Como varios edificios de lujo en Nueva York, este cuenta con otras personalidades, se asegura que la cantante estadounidense ahora tendrá como vecinos a Keith Urban y Nicole Kidman.

También ofrece servicios y comodidades fuera del ático, como por ejemplo su propio gimnasio.

Esta compra se hace poco antes de que Carpenter de los shows que tiene programados en el Madison Square Garden. La fechas confirmadas son 26, 28, 29 y 31 de octubre, y el show forma parte de su ‘Short n’ Sweet Tour’.

Por los momentos se desconoce cuál es el uso que le dará al sitio, si es una simple inversión o si la usará como residencia personal durante sus viajes a Nueva York.

