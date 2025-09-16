Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezan el Festival de Coachella 2026

El Festival de Coachella confirmó este martes a sus artistas principales para la ediciòn de 2026 de este importante evento musical. De acuerdo con el cartel oficial del festival, los artistas que encabezarán el evento son la cantante colombiana Karol G, el artista canadiense Justin Bieber y la joven intérprete Sabrina Carpenter.

Karol G debutará como artista prinicipal de este popular festival de California. Su participación ya había sido informada por Rolling Stone hace pocos días, de acuerdo con la información suministrada por una fuente cercana.

Su participación es importante ya que es la única latina en el cartel, además es la primera colombiana en encabezar el festival. La artista se presentó por primera vez en 2022 en Indio , California. Esta vez vuelve al escenario como artista principal y presentará su álbum ‘Tropicoqueta’, el más reciente éxito de la colombiana con el que rinde homenaje a los ritmos latinos. La Bichota se encargará de ser el acto principal del sábado 12, y el sábado 19 de abril del 2026.

Justin Bieber volverá a los escenarios tras tres años de ausencia. Se trata del primer evento masivo en el que Bieber actuará como artista principal luego de enfrentar problemas de salud. En 2020 fue diagnosticado con enfermedad de Lyme y en 2022 canceló su gira debido a una parálisis facial generada por el síndrome de Ramsay Hunt. Durante su ausencia el cantante se convirtió en padre con su esposa Hailey Bieber y este año lanzó dos álbumes Swag y Swag II, con los que planea un regreso triunfal a la música.

Sabrina Carpenter es la tercera artista en encabezar el festival. Durante los últimos años la ex estrella de Disney se ha consolidado como una de las voces más populares en las nuevas generaciones y su exitoso álbum Man’s Best Friend la convirtieron en merecedora de volver al escenario de Coachella pero esta vez como artista principal.

Entre los participantes destacan The XX, Disclosure, Devo, The Strokes, Addison Rae y BIGBANG, Major Lazer, Teddy Swims, Foster the People, entre otros artistas que han generado varias reacciones en redes sociales. El Festival de Coachella se celebrará del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril en el Empire Polo Club de Indio, California.

