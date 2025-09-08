Sabrina Carpenter arrasa en los MTV VMAs 2025: Look inolvidable y premio a Mejor Álbum

Los MTV Video Music Awards 2025 estuvieron llenos de música, mensajes poderosos y momentos inolvidables, y Sabrina Carpenter fue, sin duda, una de las grandes protagonistas de la noche. Desde su paso por la alfombra roja hasta su presentación en vivo y su triunfo como ganadora de “Mejor Álbum”, la estrella pop se robó el show y demostró por qué es considerada una de las it girls del momento.

Un look que mezcla sensualidad y glamour retro

Sabrina llegó a la red carpet con un vestido de encaje rojo transparente, adornado con bordados florales y lentejuelas. La prenda, de cuello alto y mangas largas, equilibraba sensualidad y sofisticación, delineando su figura con elegancia. El detalle inesperado fue un accesorio en plumas lilas, que aportó un contraste llamativo y un toque juguetón al look.

Para complementar el outfit, Sabrina apostó por un beauty look inspirado en las divas de los años 70: ondas voluminosas en su melena rubia, curtain bangs y maquillaje con delineado sutil, pestañas XL y labios en tono marrón satinado. Sin duda, uno de los estilismos más comentados (y replicables) de la noche.

Una presentación con mensaje y estilo

Pero lo mejor estaba por venir. Sabrina se subió al escenario para interpretar su sencillo “Tears”, parte de su aclamado álbum Man’s Best Friend. La puesta en escena fue una recreación fiel del videoclip: la cantante emergió desde una alcantarilla en una ciudad ficticia, acompañada por drag queens como Symone, Denali y Lexi Love, quienes alzaron pancartas con mensajes a favor de los derechos de las personas trans.

La performance fue un homenaje a la comunidad LGBTQ+ y una fusión entre musical de Broadway y pop de alto impacto. El vestuario también fue clave: Sabrina apareció con un vestido plateado de flecos que se transformó en un sostén de diamantes y medias negras, en un guiño a la mítica actuación de Britney Spears en 2001.

Sabrina gana “Mejor Álbum” y celebra con emoción

La noche cerró con broche de oro cuando Sabrina Carpenter recibió el premio a “Mejor Álbum” por Short n’ Sweet, su disco más reciente, que debutó en el número 1 del Billboard 200 y rompió récords de streaming en Spotify.

“Soy la chica con más suerte en este mundo”, dijo emocionada al recibir el galardón. La cantante también agradeció a los artistas con los que competía, a su equipo creativo y a sus fans, quienes han hecho de esta era musical la más exitosa de su carrera.

