Tráfico sexual: líder de iglesia evangélica ´La Luz del Mundo´ se declaró “no culpable” en Nueva York

Naasón Joaquín García, líder de la mega iglesia evangélica mexicana “La Luz del Mundo”, se declaró “no culpable“ el lunes de cargos de tráfico sexual en un tribunal en Nueva York.

El acusado ya cumple una condena de 16 años tras admitir en 2022 ante un tribunal de California haber abusado sexualmente de niñas de su congregación.

En una acusación formal recién desclasificada, la fiscalía alega que García (56), su madre y cuatro de sus asociados utilizaron la iglesia para el tráfico sexual de mujeres y niños hacia Estados Unidos, informó BBC News. Los seis acusados ​​han negado todos los cargos que, según el abogado de García, son “una repetición de viejas acusaciones recicladas que ya se han hecho, analizado y finalmente desacreditado”.

“La Luz del Mundo”, una organización cristiana fundamentalista, fue fundada en México en 1926 por el abuelo de García, Eusebio Joaquín González. Los feligreses consideran a García como “el Apóstol de Jesucristo” y muchos le han permanecido fieles incluso después de que se declarara culpable de abusar de menores en 2022. Si bien su sede se encuentra en México, la iglesia afirma tener millones de seguidores en todo el mundo. Además, su influencia es fuerte en zonas de California con gran población hispana, que García visitaba con frecuencia antes de su arresto en 2019.

En la acusación formal, publicada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hace dos semanas, los fiscales alegan que García y los otros cinco acusados ​​participaron en tráfico sexual, pornografía infantil, trabajo forzado y transacciones financieras ilegales.

Según el fiscal federal Jay Clayton, los acusados ​​“se aprovecharon de la fe de sus seguidores para abusar de ellos”. “Cuando fueron confrontados, utilizaron su influencia religiosa y poder financiero para intimidar y obligar a las víctimas a guardar silencio sobre el abuso que habían sufrido”, añadió Clayton.

La fiscalía alega que García siguió una tradición familiar profundamente perturbadora establecida por su padre (Samuel Joaquín Flores) y su abuelo (Eusebio Joaquín González, conocido como “Aarón”), quienes fundaron la iglesia en Guadalajara, México, en 1926.

Según la acusación formal, cada líder manipulaba a niñas y jóvenes haciéndoles creer que podían obtener una ‘bendición’ especial sirviéndoles, lo que a menudo incluía relaciones sexuales.

“La Luz del Mundo” publicó un comunicado en redes sociales calificando las acusaciones contra su líder y sus allegados de “infundadas, falsas y difamatorias”. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

El mes pasado Joel David Forney fue declarado culpable por un jurado federal en dos cargos de tráfico sexual por usar fuerza, fraude y coerción para obligar a dos mujeres a trabajar como prostitutas.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración en Queens (NYC). Además, Hugo Hernández Velázquez, identificado como líder de una red familiar mexicana de tráfico sexual internacional que golpeaba y obligaba a las víctimas a abortar, fue sentenciado a 188 meses de prisión (15 años) en un tribunal de Brooklyn (NYC) y luego será deportado.

Sus hermanos Ernesto y Giovanni Hernández Velázquez, los otros acusados ​​en el caso, fueron condenados a 210 meses de prisión cada uno tras declararse igualmente culpables en el mismo tribunal. Y su hermana Arcelia, quien se declaró culpable de una violación de la Ley Mann, fue sentenciada a tiempo cumplido tras pasar aproximadamente 60 meses bajo custodia estadounidense. La Ley Mann fue aprobada en 1910 y considera un delito federal transportar mujeres de un estado del país a otro para “propósitos inmorales”.

En marzo fue sentenciado a 22 años de prisión el “súper” hispano de un edificio en Manhattan acusado de violar y torturar durante seis años a una inmigrante de Paraguay. También ese mes Michael Eguino, capellán del Departamento de Policía de Nueva York conocido como “Father Mike”, fue arrestado en un motel en El Bronx (NYC) y acusado de patrocinar la prostitución.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables en Brooklyn de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. También ese año cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a Nueva York y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión ese mismo mes.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

El año pasado se reportó un alarmante incremento de violaciones en hogares y calles, incluyendo víctimas menores y ancianas en los cinco condados de NYC. Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

