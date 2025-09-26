Antigua mansión de Kanye West está en venta por $3.9 millones de dólares

Acaba de entrar al mercado una mansión en Hidden Hills, California que perteneció a Kanye West desde 2003 hasta 2017. La propiedad está disponible por $3.9 millones de dólares.

West ha tenido muchas propiedades en Estados Unidos, especialmente en California, y pareciera ser que todas tienen relación con alguna de las muchas polémicas que ha generado durante su carrera.

¿La polémica de esta propiedad? Pues fue donde mandó a pintar el techo del comedor al mejor estilo de la Capilla Sixtina. El mural se titula ‘A Life Restored’ y fue pintado por Ernie Barnes. En la obra se ve un cuerpo sin vida llevado por un ángel, con una imagen de West alada y sin camisa flotando sobre él.

Ese mural ya no existe en la propiedad, pero sigue siendo una propiedad atractiva en el mercado por su diseño y privilegiadas vistas de Los Ángeles.

En el listado, disponible en la página web de The Oppenheim Group, se dice que la propiedad está “enmarcada por una espectacular puerta pivotante, la casa, de diseño, se abre a techos altos, yeso veneciano liso, suelos de madera noble e interiores soleados que irradian una atmósfera sofisticada y orgánica”.

La casa principal tiene una extensión de 4,214 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La propiedad también incluye terrazas y espacios al aire libre, entre los que se debe mencionar el área de barbacoa, comedor, chimenea, sauna, piscina y más. Todo para compartir con familiares o amigos.

En el listado también resaltan: “Con una prestigiosa historia, un estilo inigualable y una ubicación privilegiada a pocos minutos del Sunset Strip y West Hollywood, esta residencia es un auténtico refugio privado con uno de los paisajes más impresionantes de Los Ángeles”.

