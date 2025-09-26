La decisión del excompañero: Wayne Rooney Elige a Lionel Messi por Encima de Cristiano Ronaldo

A pesar de haber compartido camerino y forjado una era dorada en el Manchester United junto a Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ha decidido inclinar la balanza en la rivalidad más grande del fútbol.

Sus comentarios recientes en un podcast con Rio Ferdinand han reavivado el debate global y han servido como un recordatorio de que la elección entre el talento puro y la ética de trabajo extrema es una división incluso entre los que han jugado al más alto nivel.

Rooney, consciente de la percepción pública sobre su relación con el astro portugués, aprovechó la conversación para aclarar que su elección no se basa en el resentimiento, sino en una admiración por el estilo de juego de Messi.

La elección de Rooney

El exdelantero inglés fue categórico al expresar su aprecio por su excompañero, pero fue aún más claro al explicar por qué la balanza se inclina hacia el argentino.

“La gente cree que lo odio a Ronaldo…Lo quiero. Creo que es un genio absoluto y lo que está haciendo es increíble”, afirmó Rooney para disipar cualquier rumor sobre una mala relación personal.

Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo en Manchester United. Crédito: AP

Sin embargo, al momento de la verdad, Rooney no dudó en destacar el factor diferenciador en el juego de Lionel Messi: “Me encanta Messi, me encanta verlo jugar y esa fue la única razón, porque creo que Messi tenía un poco más en términos de cómo jugaba, cómo se enfrentaba a los jugadores y todo eso”.

Rooney concluyó su argumento comparando los roles de ambos en el campo, utilizando un término fuerte para describir la mentalidad ganadora de su excompañero:

“Ronaldo es un asesino y la gente cree que, porque he dicho que Messi es mejor que él, no me gusta o hablo mal de él”, sentenció, dejando en claro que su preferencia por la técnica y la visión de Messi es puramente futbolística.

