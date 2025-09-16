Cristiano Ronaldo podría regresar a Estados Unidos con Portugal

La intención de un amistoso a celebrarse en el Mercedes-Benz de Atlanta entre la selección de Estados Unidos y su similar de Portugal podría traer de regreso a Cristiano Ronaldo a la nación por primera vez desde el año 2014, cuando visitó para una gira de amistosos de pretemporada con el Real Madrid.

De acuerdo a fuentes citadas por ESPN, la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USMNT) está cerca de confirmar el partido con Portugal que se disputaría en el mes de marzo, como preparación para la Copa del Mundo y con Cristiano Ronaldo en cancha luciendo la cinta de capitán.

Las pláticas entre ambas federaciones llevan tiempo celebrándose y se espera que la confirmación del amistoso se produzca una vez que Portugal consiga su boleto al Mundial 2026 de manera directa y sin tener que buscar su clasificación en un repechaje que se disputará en el mes de marzo en Guadalajara y Monterrey, en México.

Junto a Portugal, Bélgica también estaría siendo considerada como la segunda selección a enfrentar en la fecha FIFA de marzo.

El último duelo en el que se habían enfrentado norteamericanos y europeos se saldó con un empate 1-1 en Leiría, Portugal, en un choque donde Cristiano Ronaldo no fue convocado por decisión técnica del entrenador en ese entonces, Fernando Santos, además que Portugal ya estaba clasificada a Rusia 2018.

La gran incógnita será saber si Ronaldo será incluido en la lista del seleccionador Roberto Martínez, teniendo en cuenta que la temporada es larga y la estrella goleadora cuenta con 40 años.

Cristiano Ronaldo domina el balón durante un amistoso frente a Manchester United disputado en el Michigan Stadium de Ann Arbor en 2014. FOTO: AP Photo/Paul Sancya.

¿Por qué se presume que Cristiano Ronaldo no ha visitado Estados Unidos recientemente?

Fue en agosto de 2014, cuando vestía la camiseta del Real Madrid, que Cristiano Ronaldo estuvo en Michigan para una gira norteamericana en la que enfrentaba a su exequipo Manchester United.

Desde entonces no hay registros públicos de que haya hecho una visita oficial, ni partido, ni aparición mediática importante en Estados Unidos.

Muchos han vinculado la ausencia de Ronaldo con una denuncia pública de una mujer llamada Kathryn Mayorga, quien apuntó contra él por agresión sexual ocurrida presuntamente en Las Vegas.

El caso acaparó los medios en 2017 y tuvo una repercusión mediática muy grande. A pesar que no fue condenado al respecto, el portugués ha preferido mantenerse alejado de la polémica por el riesgo de reavivar la polémica.

El abogado Leslie Stovall habla en conferencia de prensa sobre los señalamientos de agresión sexual contra Cristiano Ronaldo en nombre de su representada, Kathryn Mayorga en Las Vegas, Nevada. FOTO: AP Photo/John Locher.

Las posibles repercusiones legales o mediáticas pueden “pesar” lo suficiente como para que tanto él como su equipo (representantes, abogados, agentes, patrocinadores) prefieran minimizar los riesgos de alguna problemática.

Por otra parte, algunas teorías más radicales acusan la falta de presencia de Cristiano Ronaldo por la “guerra” que desató con la multinacional Coca Cola cuando durante una rueda de prensa apartó el producto de su lado e incitó a beber agua en lugar de la gaseosa.

De cualquier manera, ya sea en dicho amistoso ante Estados Unidos o en el venidero Mundial 2026, se espera que Cristiano Ronaldo regrese al país que habitualmente visitaba con las giras de pretemporada de sus equipos.

