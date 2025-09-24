Asaltan la casa del seleccionador de Portugal y se llevan más de $118,000 dólares de botín

El robo a casas de personalidades deportivas se ha convertido en una constante tendencia. Esta vez, la víctima fue Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, cuya residencia fue asaltada el sábado por ladrones que se llevaron un botín de lujo valorado en $118,000 dólares.

De acuerdo con CNN Portugal, los asaltantes accedieron a la vivienda por la zona de la cocina. En este sentido, el medio SIC Noticias señaló que los ladrones rompieron una ventana para acceder al interior de la casa.

De acuerdo con los reportes, el robo ocurrió entre las 16:30 y las 19:30 del sábado, hora local. Ni Roberto Martínez ni su familia estaban en casa en el momento del asalto. Los ladrones lograron llevarse $118,000 dólares entre joyas y relojes.

Al momento del robo, el encargado del mantenimiento de la propiedad se encontraba en el sótano y no se percató de la entrada de los asaltantes. Al encontrar la casa saqueada, notificó sobre lo sucedido.

El entrenador español, que en el pasado dirigió a al conjunto nacional de Bélgica, vive en una zona llamada Cascais, en las afueras de Lisboa. Esta localidad es sinónimo de lujo y exclusividad, ya que alberga mansiones, villas modernas y propiedades históricas.

Es habitual encontrar residencias de diplomáticos, empresarios y figuras públicas. Los precios son elevados, puesto que el metro cuadrado puede superar los $7,000 dólares, dependiendo de la propiedad.

Además, muchas de las residencias suelen contar con campos de golf, marinas, boutiques, restaurantes, gourmet y acceso directo a playas. De momento, Martínez, de 52 años, no ha emitido comentarios acerca del robo.

El entrenador español es seleccionador de Portugal desde enero de 2023. Bajo su conducción ya ha conquistado una UEFA Nations League y llegó a los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

Actualmente, se encuentra preparando al equipo para los próximos partidos de Portugal de cara a la clasificación al Mundial 2026. Los lusos se medirán contra Irlanda y Hungría el 11 y 14 de octubre, respectivamente.



