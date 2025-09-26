Mundo del fútbol despide a Sergio Busquets: “Uno de los mejores futbolistas españoles de toda la historia”

Sergio Busquets confirmó este viernes que se retirará del fútbol profesional al término de la presente temporada en la MLS, poniendo fin a una carrera de 18 años. El mediocentro catalán, de 37 años, colgará los botines entre octubre y diciembre, dependiendo de hasta dónde llegue el Inter Miami en los Playoffs.

El excapitán del FC Barcelona y campeón del mundo con España se despedirá tras tres campañas en Estados Unidos, donde se ha convertido en pieza clave del proyecto que lidera Lionel Messi en Florida.

Reacciones desde todos lados

El Inter Miami, su actual club, escribió en su redes sociales: “El tiempo pasa, pero tu calidad es eterna. A seguir disfrutando de tu clase hasta el final de temporada, Busi”.

El FC Barcelona, donde pasó 15 temporadas y levantó 32 títulos, publicó: “El club de tu vida. Leyenda de nuestro club. ¡Gracias por tu fútbol, Sergio!”.

Desde la selección española, donde fue campeón del mundo en 2010 y de Europa en 2012, llegó otro homenaje: “El fútbol no será lo mismo sin ti. Campeón del mundo, de Europa, guía y metrónomo de la Selección durante años. Fuiste, eres y serás una inspiración para todos dentro y fuera del campo”.

Compañeros y excompañeros no tardaron en despedirse. Sergi Roberto, con quien compartió 13 temporadas y 20 títulos, escribió: “Gracias por todo, eres el mejor”. Andrés Iniesta también le dedicó unas palabras: “Qué privilegio compartir contigo todos estos años, hermano. ¡Cómo he disfrutado a tu lado! (…) Has tenido una manera de jugar única, que quedará para siempre en nuestra memoria”.

Xabi Alonso, que compartió con Busquets la sala de máquinas de España, destacó su inteligencia táctica: “No era el más rápido, pero era uno de los más rápidos de cabeza. Siempre tomaba las decisiones correctas, y por eso ha tenido la carrera tan brillantísima que ha tenido”.

Álvaro Morata también lo calificó como un referente: “Uno de los mejores futbolistas españoles de toda la historia. Juegas y jugabas a otro deporte, Busi”. Gerard Deulofeu lo definió como “un genio, LEYENDA con mayúsculas”, mientras que el técnico Eder Sarabia aseguró: “El fútbol te recordará para siempre”.

