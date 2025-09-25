Se confirma el duelo amistoso entre Argentina y México

A menos de un año para el inicio del Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, varias selecciones están trabajando arduamente en poder concretar partidos amistosos de alto nivel competitivo para que sirvan de preparación de cara a esta competencia de la FIFA que definirá al nuevo monarca mundial.

Uno de estos clubes es a selección de Argentina, equipo que conquistó el trofeo en el Mundial de Qatar 2022 y que tiene altas expectativas de poder revalidar su título bajo la posible participación de Lionel Messi en lo que sería su última Copa del Mundo; hecho que aumenta la entrega de todo el equipo para demostrar el impresionante legado de esta figura.

La noticia más reciente es que, finalmente, Argentina sí se enfrentará a México antes de la Copa del Mundo, pero no será en marzo, como inicialmente se pensaba, ni en el marco de la Fecha FIFA. Aunque la fecha aún no es oficial, se espera que este encuentro se juegue poco antes de la inauguración del Mundial, aproximadamente 15 días antes del inicio del torneo.

Lionel Messi fue el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas. Crédito: Gustavo Garello | AP

Esta información la dio a conocer el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia, durante una entrevista ofrecida para el diario Olé, donde confirmó que la Albiceleste se medirá a México en junio, previo al Mundial 2026.

“Aunque aún no tenemos definida la fecha de marzo, ya tenemos confirmados los partidos previos al Mundial, que serán contra México y Honduras. Estos se jugarán aquí, en Estados Unidos, aunque todavía estamos por definir los estadios”, explicó Tapia.

El presidente de la AFA agregó que el enfrentamiento con México será un gran desafío para su selección, ya que estos partidos suelen ser muy competitivos y además resaltó el crecimiento de este combinado tras la llegada de Javier Aguirre.

“Con México va a ser una gran medida, porque siempre son muy buenos partidos y es a solo 15 días del inicio del Mundial. Honduras también será un rival difícil para nosotros, pero es parte de nuestra preparación final”, agregó el dirigente de la AFA.

Jugadores de México durante un encuentro ante República Dominicana por Copa Oro. Crédito: Mark J. Terrill | AP

Por otro lado, Argentina aún está en conversaciones sobre la posibilidad de jugar la Finalissima contra la Selección de España. Este partido, que se contempla para marzo, aún no tiene fecha ni confirmación oficial, por lo que sigue siendo una incógnita si se llevará a cabo.

En cuanto a la Selección Mexicana, ya tiene cuatro partidos amistosos confirmados para 2025; se enfrentará contra los combinados nacionales de Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Además, se espera que en marzo, se lleve a cabo un duelo contra Portugal, que marcaría la reinauguración del Estadio Banorte (anteriormente conocido como Estadio Azteca), aunque aún no se ha recibido confirmación oficial sobre esta fecha.

