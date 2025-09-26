Sergio Ramos honra a Busquets: “Eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser normal”

Uno de los rivales más emblemáticos de Sergio Busquets, su tocayo y compatriota Sergio Ramos, le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales al pronto exfutbolista, luego que el mediocampista anunciara este lunes que se retiraría del fútbol al finalizar la temporada.

“Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tío normal. Rival la mayoría de veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica”, empezó Ramos, quien protagonizó innumerables clásicos entre Real Madrid y Barcelona y compartió títulos en la selección española junto a Busquets.

“El fútbol pierde a uno de los mediocentros más brillantes con los que he jugado, pero te vas con el reconocimiento y la gratitud de todos los que hemos convivido contigo y de todos los que aman este deporte. Gracias por ser un gran jugador, un gran compañero y un gran amigo. Te deseo lo mejor para tu nueva etapa. Besos grandes, brother”, escribió el actual defensa del Monterrey en sus redes sociales.

El fútbol pierde a uno de los… pic.twitter.com/cq6RvUigrv — Sergio Ramos (@SergioRamos) September 26, 2025

Una carrera de leyenda

Sergio Busquets debutó en 2008 con el primer equipo del Barcelona de la mano de Pep Guardiola. Desde entonces se consolidó como uno de los mejores mediocentros defensivos de la historia, destacando por su visión de juego, inteligencia táctica y serenidad en la salida del balón.

Con el Barça conquistó 32 títulos: 9 Ligas, 7 Copas del Rey, 7 Supercopas de España, 3 Champions League, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de Clubes. Con la selección española sumó la Eurocopa 2012 y el Mundial 2010, convirtiéndose en parte esencial de la época dorada del fútbol español.

