Tony Parker insiste en vender su mansión en Texas

Contrario a lo que suele pasar, Tony Parker ha retirado su casa del mercado y la ha regresado con un precio más elevado al original. La propiedad está ubicada en Boerne, Texas.

En marzo del año pasado, la propiedad estuvo disponible en el mercado por $16.5 millones de dólares y ahora ha regresado marcando un precio de $20 millones de dólares. Igualmente, hay que destacar que la propiedad ha salido y entrado del mercado en varias oportunidades desde el 2022, según ‘Realtor.com’.

No es de extrañar que Parker quiera recibir una gran cifra por la propiedad, pues él mismo se encargó de construirla hace 16 años y cuenta con múltiples lujos y comodidades dignas de un resort de lujo.

Para este nuevo intento de deshacerse de la propiedad, el exjugador de baloncesto ha decidido probar con otro agente de bienes raíces. El nuevo agente encargado escribe en el material de promoción: “Esto no es solo un listado, es un momento cultural. Mezclando el legado de la NBA con la nueva frontera de los medios digitales, estamos mostrando al mundo lo que pasa cuando la cultura se encuentra con el lujo… y prueba que pertenece a bienes raíces de alta gama”.

La casa principal tiene una extensión de 13,297 pies cuadrados distribuidos en 10 dormitorios, ocho baños, cuatro medios baño, vestíbulo, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión, sala de cine, cava de vinos con capacidad para 1,600 botellas, cuarto de lavado y otros lujos, como por ejemplo dos salas de pánico.

El exterior es también un gran atractivo por sus extensas áreas verdes ideales para descansar y disfrutar al aire libre, incluyendo su propio parque acuático.

