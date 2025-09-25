Dwayne ‘The Rock’ Johnson perdió dinero con la venta de su mansión en Georgia

El actor Dwayne ‘The Rock’ Johson está en plena promoción de la película ‘The Smashing Machine’, la cual protagoniza y que fue estrenada en el Festival de Cine de Venecia. Sin embargo, no todo es color de rosa, y acaba de malvender una propiedad en Georgia que le perteneció durante años.

‘The Rock’ compró la propiedad en 2019 por $9,49 millones de dólares, pero con su venta perdió mucho dinero, pues solo recibió $6.1 millones de dólares luego de años intentando encontrar un nuevo dueño.

Originalmente, la propiedad entró al mercado en 2021 por $7.5 millones de dólares, lo que quiere decir que desde el inicio fue consciente de que no sacaría ganancias de su venta.

En el listado, disponible en la página web de Christie’s International Real Estate, se describe el sitio como “un santuario ecuestre de primer nivel ubicado en 46 acres de prístina campiña ondulada”.

La casa principal tiene una extensión de 14,814 pies cuadrados distribuidos en ocho dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

También se destaca que la propiedad fue “diseñada para un confort refinado y una perfecta integración de la vida interior y exterior, la casa cuenta con una arquitectura atemporal, amplias áreas de entretenimiento y espacios familiares íntimos, todo ello elaborado con una excepcional atención al detalle”.

Además de las comodidades y lujos del interior, en el exterior de la propiedad se ofrecen espacios para todo tipo de personas, desde los que son fanáticos de la equitación y los que solo buscan relajarse al borde de una piscina.

La propiedad ofrece extensas áreas verdes con grandes árboles, caminerías, jardines, establos, terraza, área de barbacoa, piscina, área de spa, comedor y otros espacios para compartir con familiarea o amigos.

Sigue leyendo:

• Dwayne “The Rock” Johnson lloró durante una ovación de 15 minutos en el Festival de Cine de Venecia

• El avión en el que viajaba Dwayne ‘The Rock’ Johnson tuvo un “problema mecánico”

• El tequila de Dwayne Johnson, La Roca, rompe récord y alcanza un millón de cajas vendidas al año