Ventas de viviendas en EE. UU. se desaceleran a pesar de tasas hipotecarias más bajas

La venta de viviendas en EE. UU. cayeron un 0.2% en agosto, marcando el ritmo más lento desde junio, a pesar de la caída de las tasas hipotecarias. Este fenómeno resalta la continua crisis de asequibilidad en el mercado inmobiliario.

Las ventas aumentaron 1.8% en comparación con agosto del año pasado. La última cifra de ventas superó los 3.96 millones que esperaban los economistas, según FactSet.

El precio de venta medio nacional aumentó 2% en agosto con respecto al año anterior, alcanzando los $422,600. Este es el vigésimo sexto mes consecutivo en el que se registra un aumento anual en los precios de las viviendas y el precio de venta medio más alto para cualquier agosto, desde que comenzó a registrarse este dato en 1999.

Aun es complicado obtener un crédito

El mercado inmobiliario estadounidense ha estado en una crisis de ventas desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos en la época pospandemia. Las ventas de viviendas usadas en EE. UU. cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años. En los primeros ocho meses de este año, las ventas de viviendas han bajado 1.2% en comparación con el mismo período del año anterior.

Sin embargo, las tasas hipotecarias han comenzado a disminuir en su mayoría desde fines de julio, antes del recorte de las tasas de referencia de la Reserva Federal, el primero del año, en medio de una creciente preocupación sobre el mercado laboral estadounidense.

Si bien las tasas más bajas otorgan a los compradores de vivienda un mayor poder adquisitivo, los costos de los préstamos siguen siendo demasiado altos para que muchos estadounidenses puedan comprar una vivienda tras años de precios desorbitados. El precio medio de venta de viviendas en EE. UU. es ahora 52% más alto que en agosto de 2019, antes de que el mercado inmobiliario se disparara durante los primeros años de la pandemia.

“Sin embargo, las tasas hipotecarias están disminuyendo y está llegando más inventario al mercado, lo que debería impulsar las ventas en los próximos meses”, dijo Lawrence Yun, economista jefe de NAR.

Las casas compradas el mes pasado probablemente se firmaron en junio y julio, cuando la tasa promedio de una hipoteca a 30 años oscilaba entre el 6.85% y el 6.72%, según Freddie Mac. La caída de las tasas hipotecarias se aceleró en agosto y este mes, llegando la tasa promedio a un mínimo del 6.26% la semana pasada.

Comienza el repunte del mercado inmobiliario

Los constructores de viviendas han tenido éxito impulsando las ventas bajando los precios y ofreciendo incentivos, incluidas tasas hipotecarias más bajas para compradores de viviendas que quizás no puedan permitirse comprar a las tasas actuales.

Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en EE. UU. aumentaron 20.5% en agosto con respecto al mes anterior, alcanzando una tasa anual ajustada estacionalmente de 800,000 unidades, de acuerdo con la Oficina del Censo de EE. UU. Las ventas aumentaron 15.4% con respecto al año anterior, el ritmo más alto en lo que va de año, pero aún se sitúan 1.4% por debajo de las del año anterior.

Sin embargo, las ventas de viviendas nuevas son una pequeña fracción del mercado inmobiliario general, que sigue limitado por la falta de asequibilidad y una escasez crónica de viviendas en venta, especialmente aquellas en el extremo más asequible del mercado.

Esta tendencia ha afectado especialmente a quienes compran su primera vivienda, quienes no cuentan con plusvalías para invertir en la compra de una casa nueva. Representaron el 28% de las ventas de viviendas el mes pasado. Históricamente, representaban el 40% de las ventas de viviendas.

Aun así, el inventario de casas en venta en todo Estados Unidos ha aumentado gradualmente a medida que el mercado se ha desacelerado y ahora se encuentra en un nivel en el que la oferta y la demanda están más equilibradas.

