¿Cuánto cuesta una casa móvil en EE.UU. en septiembre de 2025? Descubre los precios

Las casas móviles o prefabricadas, conocidas popularmente en inglés como ‘mobile home’, son una alternativa muy popular en Estados Unidos, gracias a que su costo es inferior al de las viviendas tradicionales, en medio del incremento de los costos del mercado inmobiliario tradicional.

El precio de una propiedad de estas características en septiembre de 2025 parte de $30,000 dólares y llegan hasta $160,000 dólares, aunque varía de acuerdo con las dimensiones, el estado donde se fabrican y otros factores como su disposición, equipamiento o acabados, los materiales de construcción, el año de fabricación o si incluye mejoras tecnológicas o energéticas, de acuerdo con Next Modular, que opera en estados como Indiana y Michigan.

Su popularidad se debe principalmente a su asequibilidad. En promedio, comprar una casa móvil representa un ahorro de alrededor del 15% en comparación con la compra de una casa construida en un terreno fijo. Normalmente son atractivas para personas jubiladas, familias con ingresos medios o que buscan soluciones más sostenibles y flexibles de vivienda.

Según Civitas, el plazo de construcción puede demorar desde semanas hasta varios meses para la fabricación y el traslado hasta el lugar correspondiente.

Desde 1976 su nombre oficial es el de manufactured home, que indica que cumplen con el Código de Normas de Construcción de Vivienda Manufacturada (HUD Code) que establece los requisitos de seguridad, calidad y eficiencia.

De acuerdo con un informe del American Housing Survey, en septiembre de 2025 hay más de 7.2 millones de casas manufacturadas ocupadas en el país, que representan el 5.4% del total de las viviendas en uso.

¿Cuáles son las características de una casa móvil en EE.UU.?

Este tipo de viviendas deben cumplir con la regulación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), entre ellas, que deben estar fabricadas sobre una base industrial en un chasis de acero con ruedas que permita su desplazamiento de manera segura.

Con diseños arquitectónicos variados, estas instalaciones, se conectan a los servicios de agua, luz y gas una vez están instalados en un terreno y normalmente, los propietarios pagan el alquiler y los servicios de manera mensual.

Ventajas y desventajas de una casa móvil

Entre sus ventajas, estas instalaciones permiten a las familias acceder a un hogar propio sin necesidad de contratar una hipoteca. Son más rápidas de instalar y ofrecen opciones de personalización. Sin embargo, su precio se devalúa, como un automóvil, en vez de apreciarse con el tiempo, como ocurre con una casa tradicional. También deben adaptarse a diferentes regulaciones locales y los costos de renta del terreno en caso de no contar con uno.

Existen programas de financiamiento específicos para adquirir una de estas casas, aunque sus condiciones son diferentes a las de una hipoteca tradicional.

Precios, tendencias y oportunidades para adquirir una casa móvil

Para septiembre de 2025, los precios son más altos en estados como California y Nueva York en comparación con zonas rurales. Aunque las viviendas más modernas, con mayor espacio y acabados de calidad pueden acercarse al precio de una vivienda convencional, pero normalmente no lo exceden.

Las casas móviles de un solo ancho (single-wide) siguen siendo las más económicas, mientras que las de doble ancho (double-wide) ofrecen mayor espacio y confort. Estos son algunos ejemplos de casas móviles en venta en EE.UU. de acuerdo con Next Modular:

Tres habitaciones y dos baños: con 1160 pies cuadrados de construcción, $75,364

con 1160 pies cuadrados de construcción, $75,364 Cuatro habitaciones: con las mismas dimensiones y número de baños que la anterior, $75,364

con las mismas dimensiones y número de baños que la anterior, $75,364 Construcción de 915 pies cuadrados , $60,890

, $60,890 Dos niveles, 1,065 pies cuadrados, tres habitaciones y dos baños, $82,178

tres habitaciones y dos baños, $82,178 También hay opciones más económicas, con una sola habitación y un baño en 644 pies cuadrados de construcción, $45,168.

Rango de precio promedio

Single-wide, de $55,000 – $75,000

de $55,000 – $75,000 Double-wide, de $90,000 – $130,000

de $90,000 – $130,000 Triple-wide (versión de lujo), de $120,000 – $160,000+

