Bernard Hopkins ve a Terence Crawford como el Michael Jordan del boxeo

El excampeón mundial Bernard Hopkins comparó la carrera y el legado que ha dejado dentro del boxeo Terence Crawford con lo que hizo Michael Jordan en la NBA, esto una semana después que Bud propiciara a Saúl “Canelo” Álvarez la tercera derrota de su legendaria carrera.

En declaraciones recientes para EsNews, Hopkins considera que los dotes de Crawford sobre el ring, sumados a su récord invicto de 42-0-0 y su talento son comparables con el Jordan que llevó a los Bulls a seis títulos de campeón en la NBA en ocho años.

“Sus piernas, su fuerza y, lo más importante, su talento. Su fuerza no derrotó a Canelo. Sus habilidades y su inteligencia son excepcionales”, comenzó diciendo Hopkins sobre el ahora campeón mundial indiscutido.

Posteriormente, realizó la comparativa entre Crawford y Jordan, especialmente porque a pesar de no ser no presumir de sus dotes públicamente o presumir a sí mismo como el más grande, se afianza como el mejor de la disciplina.

“El enfoque me recuerda a un gran jugador de baloncesto que jugó para los Chicago Bulls“, mencionó Hopkins, refiriéndose a Jordan. “El comportamiento, sin presumir… No es ruidoso ni silencioso, pero es real”.

La comparativa no es la primera que llega en las últimas semanas. El comentarista de boxeo, Max Kellerman, también habló sobre las similitudes entre Crawford y Su Majestad y cómo dominaron cada uno sus respectivas eras.

“Cada época tiene su jugador del que no se puede decir nada a primera vista. Vivimos con Michael Jordan. Intenta decirle a cualquiera que haya hecho eso que LeBron James es mejor. Quienes vivieron con LeBron James, dentro de 20 años, llegará otro jugador que intentará decírselo Bud Crawford es eso, para esta era del boxeo“, explicó.

A pesar de los buenos comentarios que ha recibido Crawford posterior a su triunfo frente a Canelo Álvarez, no queda claro si volverá a subir al ring u optará por colgar los guantes.

Varios medios han apuntado al interés del mexicano por una revancha, mientras que otros vinculan a Crawford con una última pelea ante David Benavídez, a pesar de su negativa.

De cualquier manera, regrese o no al cuadrilátero, Crawford ya está siendo visto como una leyenda viva dentro del boxeo actual.

